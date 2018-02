Menos estrés = una cartera feliz

El concepto de seguridad financiera suena fantástico, pero conseguirla causa tanto estrés que, a su vez, hace daño a la salud y complica la existencia.

En el mundo, 65 por ciento de los adultos no se siente financieramente seguro, según el estudio Healthy, Wealthy and Work-Wise, de Mercer.

“Factores como inseguridad financiera o estrés impactan la salud y terminan siendo parte de una cadena; dependiendo del tema que preocupa a las personas, se puede presentar una vulnerabilidad dentro del bienestar personal”, me dijo Javier Dártiz, doctor consultor del área de Wellness de Mercer Marsh Beneficios.

El bienestar es conseguir un equilibrio entre las varias facetas de nuestra vida: la financiera, social, familiar, profesional, física, emocional y esparcimiento.

El dinero provoca estrés en 60 por ciento de los encuestados. En las causas de esta ansiedad, la más popular es la condición general de la economía y después la salud personal. La salud, entonces, afecta a la cartera, pero no consideramos cuidarla para tener seguridad financiera. Si bien 85 por ciento de los encuestados está dispuesto a cambiar algo por mejorar su situación económica, la salud no está dentro de los ajustes. Pensamos en ahorrar más, gastar menos, trabajar más y hasta sacrificar las vacaciones. (Por cierto, todo eso causa estrés y podría dañar nuestra salud). No pensamos ajustar hábitos para cuidar nuestra salud y así tener la posibilidad de estar financieramente seguros.

“Entender que una persona con menos estrés, motivada, sana y bien alimentada es mucho más productiva, tiene mayor control y puede desarrollar más actividades en un día; es importante”, me dijo Javier. ¿Por qué no hacemos la conexión?

En México la cultura del ahorro es poca, me dijo Israel Ramos, doctor y consultor del área de Wellness de Mercer Marsh Beneficios, y apenas inicia la conciencia sobre cómo el estrés laboral impacta en la salud. “Un factor que se ve afectado es el bienestar financiero”. Por eso, entre mayor cultura financiera, más cuidado de la salud y mayores posibilidades de cumplir la meta de sentirnos financieramente seguros. También se puede conseguir al revés, mejores hábitos de salud, menos gastos y mayor seguridad financiera.

¿Listos para bajarle al estrés para cuidar la cartera?

Twitter: @vivircomoreina