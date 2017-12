La estrategia de inversión 2018 /I

“¿Cuál es la mejor inversión para mi dinero?”. Si los asesores financieros recibieran un peso por cada vez que escuchan esta pregunta se jubilarían más jóvenes. Es la pregunta del millón y en la que quiero que pensemos esta semana, a unos días de que arranque el 2018, porque hay que ver más allá de la cuesta de enero, y pensar cómo generar más recursos.

Al hablar de inversiones y estrategia, Carlos Ponce, director general adjunto de Grupo Financiero Bx+, siempre menciona Alicia en el país de las maravillas. Alicia, al llegar al País de las Maravillas pregunta qué camino debe tomar, el gato le pregunta: ¿a dónde vas? Ella confiesa que no sabe y el gato responde que, entonces, no importa qué camino tome. “Si no sabes adónde vas, puedes tomar cualquier camino. Eso aplica a los inversionistas, pues deben saber adónde se quiere llegar, en cuánto tiempo y qué resistencia al riesgo se tiene. A partir de ahí se establece el camino”, me dijo Carlos.

No existe la inversión perfecta para todos, pero sí hay lineamientos para iniciar la estrategia.

Paso 1. Establecer para qué se quiere el dinero, cuánto tiempo se tiene para invertir y qué tanto riesgo podemos aguantar.

Paso 2. Diversificar el portafolio. “Siempre será un buen año para invertir, pero no siempre es buen año para el mismo instrumento”, me dijo Carlos.

Paso 3. Entiende la esencia de tus inversiones. La inversión en acciones “no es una apuesta o un tema de suerte, sino la oportunidad de ser empresario en compañías grandes mexicanas como Femsa, o en las internacionales como Amazon”. La renta variable ha probado ser “la mejor de todas las inversiones y la prueba es que los mayores patrimonios tienen parte de su estrategia en este mercado”, me dijo Carlos.

Paso 4. Arma un portafolio que te haga sentir cómodo y no le copies al vecino. “El pasado es una buena referencia, pero hoy en día las áreas de análisis generan pronósticos de indicadores, no están escritos en piedra, pero sí deben tomarse en cuenta en la estrategia de inversión”. Carlos sugiere tomar decisiones en función de lo que se espera, eso dará una guía para saber cómo diversificar tus inversiones.

Mi recomendación, añadiendo a lo que dice Carlos Ponce, que es el experto, sería no invertir en aquello que no entendemos. Empecemos paso a paso, pero cada año debemos ser inversionistas más sofisticados e informados, al final, justo lo que queremos es generar patrimonio y eso implica estrategia, tiempo y pensar en el futuro desde hoy.

