El dinero nos vale...

¿Qué tan importante es el dinero? No respondamos de inmediato, pensemos primero en esto: cuando algo es relevante para nosotros, ¿cuánto tiempo le dedicamos?

Por ejemplo, cuando para uno es importante su salud, se cuida qué y cómo comer, se invierte tiempo en cocinar o hacer ejercicio.

Cambiemos la pregunta inicial: ¿cuánto tiempo dedicamos al dinero?

A generarlo dedicamos 2 mil 237 horas al año, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); de hecho somos el país —en este listado— con más horas trabajadas al año. La media es de mil 770 horas.

Parece que el dinero es importante, pero, si bien invertimos mucho tiempo en conseguirlo, no le ponemos empeño a organizar cómo o en qué gastarlo. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 63.4 por ciento de los mexicanos acepta no tener un registro de cuánto gasta.

De 36.6 por ciento que dice tenerlo, más de la mitad (63 por ciento) lo lleva mentalmente, por lo tanto no lleva un registro real y no le dedica tiempo a saber qué hacer con su dinero o a dónde se va. Sumemos a esto que cada vez gastamos más: en el primer trimestre de 2017 el consumo privado aumentó 3.3 por ciento.

No nos importa mucho el tema del dinero y otro ejemplo que lo demuestra es que no prevemos. Si llega una emergencia que implique un gasto equivalente a un mes de sueldo decimos que lo podemos enfrentar porque (70 por ciento) creemos que podemos pedir dinero a familiares y amigos. Injusto, me parece, para el pariente que sí es previsor.

Un dato más de la ENIF: ocho de cada 10 mexicanos que tiene un producto financiero no comparó con otras ofertas existentes.

El dinero es un medio que permite adquirir lo que necesitamos y queremos, un medio para vivir bien hoy y en el futuro. Démosle ya la relevancia que merece y sentémonos no solo a pensar en él, sino a decidir qué queremos conseguir con él y cómo lo lograremos.

Esta es la Semana Nacional de Educación Financiera, es la décima vez que se organiza, un primer paso para iniciar una mejor relación financiera podría ser ir a un taller. Los invito a averiguar dónde y cuándo son.

