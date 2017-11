Ser cigarra o ser hormiga

Mi hijo de siete años leyó de tarea la fábula de la cigarra y la hormiga. Es esa en la que la hormiga trabaja todo el verano, mientras la cigarra canta y descansa. Cuando llega el invierno le da hambre y frío. La hormiga, (honestamente, muy mala onda), le da una lección: ¿tú qué hiciste mientras yo trabajé?

Ayer fue el Foro Retiro y Jubilación en MILENIO y rodeada de rockstars sobre el tema, se habló de que ahorrar para el futuro no es cuestión de un par de intentos, sino de una estrategia; una carrera de largo aliento. Quizá por eso 96 por ciento de los mexicanos está preocupado por su pensión, según el estudio Opinión de los mexicanos sobre el sistema de pensiones de la Fundación Mapfre.

Adina Chelminsky estuvo en el foro y coincide conmigo en que la responsabilidad de nuestro futuro recae en nosotras y en usted, querido lector. Si quiere una pensión digna deberá generarla.

Solo cuatro de cada 10 mexicanos reconoce ahorrar para su retiro, de ellos, casi la mitad tiene entre 19 y 29 años. Los jóvenes, quizá lo entiendan más. El estudio de la Fundación Mapfre arroja otro dato: tres de cada cuatro personas están dispuestas a ahorrar… pero, al final, no lo hacemos. ¿Por qué?

Pretextos tendremos miles: no me alcanza, no me lo van a dar, no confío… no quiero. Los instrumentos existen: las Afore, los planes personales de retiro, los seguros con ahorro para la jubilación —con todo e incentivos fiscales—. Los hay privados, los hay públicos.

Debemos vincular a la Afore con el cliente final, dijo Carlos Noriega, presidente de la Amafore. Y las instituciones tratan de acercarse por medio de la digitalización, ahí está la Afore Móvil, o los datos biométricos para acceso a las cuentas individuales. También impulsan el ahorro voluntario o solidario como se llama en el Issste.

Estos son incentivos, y sí, hay muchos retos, pero existen los vehículos para mejorar ese monto final. Bien dijo ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, “tener un país donde el que llega al retiro tenga ingresos suficientes” sería ideal. Para eso, trabajan estos expertos y muchos más. Pero, no es solo su chamba, también es la de cada mexicano que quiere, como la hormiga, no tener frío o hambre durante el invierno.

