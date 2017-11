Un muy Buen Fin

Empieza mañana y todo ventanal que uno mira tiene un cartel de esta iniciativa.

Este año hay por lo menos 50 mil 300 empresas afiliadas y se espera que compremos alrededor de 100 mil pesos por nuevas televisiones, ropa, gadgets o lavadoras.

“Es un evento planificable al que no se debe ir a ciegas”, me dijo Jorge Jáuregui, director ejecutivo de consumo y tarjeta de crédito de HSBC.

Si no lo habías planeado, tienes 24 horas. Sal de casa sabiendo cuánto dinero tienes disponible para gastar y qué necesitas. Este es el primer paso, me dijo Jorge, para un Buen Fin.

El segundo es comparar precios. Si no lo has hecho, conéctate ahora mismo y en por lo menos tres tiendas con versiones online busca el producto que necesitas. No solo revises el precio, también las garantías, si tienen entrega a domicilio y hasta las opciones de pago. Eso, de hecho, es la tercera recomendación de Jorge, elegir el método de pago correcto para lo que vas a comprar. “El efectivo que tienes disponible es tu realidad”, me dijo, y es lo que puedes gastar, pero si sabes usar los plásticos, hay ventajas extras, añadió. ¿Cuáles? Desde los clásicos meses sin intereses (no usarlos cuando el producto vivirá menos del tiempo que nos tardaremos en pagar), puntos dobles y seguros. La recomendación de Jorge es que si tienes el dinero y puedes pagar la tarjeta a tiempo, firmes. Así podrás canjear puntos por algo, diferir a meses o tener un seguro. HSBC ofrece tres: el de protección de precios —si después de comprar encuentras el mismo producto más barato, te reembolsan la diferencia—, también por robo y extravío y garantías extendidas. Revisa qué tipo de protección ofrecen los plásticos que tienes.

El cuarto y último tip de Jorge es pagar a tiempo, sobre todo en el caso de los meses sin intereses, porque si no tienes el control, “la compra termina siendo con intereses”.

Solo tú conoces tu capacidad de pago y gasto para este fin de semana, solo tú sabes si debes firmar o no. Hay que ser honestos y aprovechar una ganga cuando necesitamos el producto y tenemos con qué pagarlo. No te arriesgues a sufrir por este Buen Fin.

