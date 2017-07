¿Hace falta una historia de la corrupción?

Estamos muy acostumbrados a las explicaciones fáciles, una de ellas es culpar a la colonización española de la corrupción como si en México no hubiese responsabilidad y los ibéricos la hubiesen inventado.

Si se toman las cosas con seriedad, veremos que el tema de la corrupción está generando su propia bibliografía, acercándose a formar una verdadera biblioteca. En 1987 Carlos Elizondo publicó una obra que -estando en picada pero todavía faltando una década y medio sexenio para que el PRI cediera el monopolio del poder que permitió la "alternancia en el poder", el paso de la "Dictadura perfecta" a la "Democracia imperfecta"- bajo el título de La Silla Embrujada: Historia de la Corrupción en México, pasó más que desapercibida. En esos momentos sonaba saludable lo que hoy parece quimérica aspiración cuando dijo que: "los líderes priístas, los verdaderos emisarios del pasado, desaparecerán del escenario político y darán paso a una nueva generación de hombres preparados para engrandecer a México." (Pág. 51) ¡Inocente!

Pasaron casi 20 años para que saliera a la luz la obra de Eric Frattini "La Historia de la Corrupción en la ONU". Así es, del organismo encargado de la convivencia civilizada en nuestro amenazado planeta. El éxito de la obra no se hizo esperar. Claro, no solo reseñó la pésima gestión plagada de sobornos, amiguismo, vaya; hasta de torturas, violaciones, acosos sexuales, pederastia... ¿Habrá dejado algo en el tintero? Un lustro después salió a la luz otra obra "especializada". Sí, especializada en actos de corrupción de los poderosos e influyentes grupos mediáticos en México entre 1968 y 2014. Esta investigación, que salió a la calle en 2014, fue un trabajo "interdisciplinario" entre Víctor Manuel Hinojosa Rodríguez, (Director de "el Búho fisgón"), Carlos Ortíz Arreola y Jorge Martil Covarrubias. Y como dirían las de mi pueblo: "sigue la mata dando": fue apenas en 2016 que Christoph Rosenmüller y Stephan Ruderer publicaron "Dádivas, Dones y Dineros": aportes a una nueva historia de la corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad. Claro, cuidadosa y honestamente mencionan que solamente son "aportes" ya que a todas luces sería imposible agotar tan basto filón de estudio. Pero esta no tan exhaustiva obra otra vez pone el acento en el imperio español y los países colonizados desde la llegada de Cristóbal Colón, como si en el resto del planeta no existiese esta lacra. Para muestra basta un botón, bueno dos.

"En julio, el gobierno recibió una acusación del prefecto municipal de Orizaba...

Habiendo los sres. de la empresa del Ferrocarril introducido a esta ciudad un considerable cargamento de efectos para negociar con ellos y rehusando pagar el importe de los derechos Municipales que tal introducción ha causado, alegando la exención de derechos a todos los efectos que hayan de servir para el ferrocarril (AGN FF, vol. 9, exp. 139, foja 41, Carta de Bureau al Ministro de Fomento, 7 de julio de 1865)

Otro informe también denunciaba que:

"... en el pueblo de Apizaco se ha establecido una tienda bien surtida de toda clase de efectos extranjeros y del país, de los destinados al consumo de los trabajadores del ferrocarril y que según se le ha informado se van a abrir otras ocho tiendas con efectos que no son de primera necesidad. (AGN FF, vol. 5, exp. 139, foja 54, Carta del Subsecretario de Hacienda al Ministro de Fomento, 10 de julio de 1865).

Vaya, vaya, o sea que los flemáticos británicos también le entraron a hacer negocios aprovechando concesiones que tenían otro fin: el de cumplir con la construcción del faraónico ferrocarril que treparía y bajaría mercancías y hombres del Puerto de Veracruz hasta los 2, 250 metros de la ciudad de México.

Por triste y desolador que pueda parecer, la búsqueda de beneficios fáciles, de apropiación de lo que es de todos en provecho de unos cuantos, no es característica del mundo ibérico. Véase lo que hace un año se destapó con los famosos "Panama Papers" o las razones para perseguir a Snowden y a Julien Assagne. ¿Qué se hace para salvaguardar la seguridad del decadente gendarme mundial? ¡Por favor!

Evidentemente, ninguno de los seres humanos que todavía respiramos en nuestro cada vez más contaminado planeta veremos el fin de las prácticas corruptas. Así como todos los sistemas políticos necesitan de sus críticos para corregir el rumbo, igualmente los estudios sociales sobre la corrupción servirán como parte de la marcha hacia un mundo mejor y más civilizado.

MARIANO E. TORRES