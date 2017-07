La presa El Zapotillo otra vez

Él sabe que tiene una decisión tomada. Él sabe que no tiene las facultades para llevarla a cabo. Él sabe que las cosas no son en beneficio de los intereses de los jaliscienses. Él sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló para establecer un límite que no puede simplemente ignorar. Él sabe que la lucha de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo es auténtica y que la razón les asiste.

Y a pesar de todo ello se empeña en simular, engañar e ignorar todo esto que ya sabe. Me refiero al gobernador de Jalisco: Aristóteles Sandoval.

La vuelta el tema de la presa El Zapotillo de la forma más burda y desafortunada que puede existir será la cereza en el pastel de una gestión estatal que se ha caracterizado por su falta de oficio político y su tremenda capacidad para equivocarse una y otra vez sin tomar nota de ello.

Llamar a una mesa de negociación con una decisión tomada y anunciada es un ejercicio demagógico, irresponsable y una provocación montada. Decir que va a renegociar los términos del convenio con la Comisión Nacional del Agua sin pedir ni contar con la debida participación del Congreso de Jalisco es incurrir en desacato a un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dar muestra fehaciente de su escaso entendimiento de las normas que él antes que nadie está obligado a respetar.

En el Diario Oficial de la Federación, del viernes 11 de octubre de 2013, fue publicada la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la controversia constitucional promovida por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco que demanda la invalidez del convenio de coordinación celebrado por el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y los poderes ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema presa El Zapotillo y el acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato.

En la penúltima página del documento de la sentencia que consta de cien fojas se puede leer: “…dado que el titular del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco no aportó prueba alguna para acreditar que sometió a la consideración del Congreso local la celebración del convenio de mérito, debe declararse fundada la presente controversia constitucional y declarar la invalidez del ‘Convenio de coordinación…’, suscrito el dieciséis de octubre de dos mil siete… La declaratoria de invalidez del ‘Convenio de coordinación…’ no implica en forma alguna detener la construcción de la obra… sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en el ‘Acuerdo de coordinación…’, suscrito el uno de septiembre de dos mil cinco, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de ochenta metros…”.

Así que la debida autorización del Congreso de Jalisco no es una mera ocurrencia para cumplir un trámite de tercer nivel y el gobernador de Jalisco no puede obviar o echar en saco roto lo asentado en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aunque le parezca engorrosa o innecesaria. La sentencia atiende a la naturaleza misma de las funciones que cada uno de los tres poderes tiene declaradas por la Constitución y dado que el cumplimiento de un convenio de esta naturaleza excede el plazo para el cual fue electo el anterior titular del Poder Ejecutivo estatal, el Poder Legislativo debía dar la autorización correspondiente.

Toda esta situación no ha cambiado y la suscripción de un nuevo convenio para elevar la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros, como lo ha declarado el gobernador en días recientes, implica una vez más contraer un compromiso cuyo cumplimiento rebasaría el término para el cual fue electo el actual gobernador y para ello requiere de la autorización del Congreso del Estado. Algo que dada la correlación de fuerzas en el Congreso y la cercanía de los tiempos electorales, se antoja muy poco probable que ocurra; así de simple.

Si el gobernador cree que en los meses que le restan a su administración, un proyecto de esta naturaleza puede ser completado, debe reevaluar lo que sus asesores y las empresas constructoras le dicen. Los problemas en este proyecto son de orden tan elemental que incluso el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco ha denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de diversas deficiencias e irregularidades en su Manifestación de Impacto Ambiental y ha señalado, también, la inexistencia de un Plan Estatal de Ordenamiento Hídrico como parte de los instrumentos para la planificación sostenible del aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Lo que significa que, una vez más, estamos ante la ocurrencia de la semana del gobierno estatal y que todo esto terminará por ser el montaje de una mera provocación.

Sonia Serrano señala en uno de sus artículos de reciente publicación que: “… la resolución de la corte no es la única que está vigente. También lo están las correspondientes a los amparos promovidos por los habitantes de Temacapulín… sobre los nuevos poblados a los que se les pretende trasladar… (y) los que impulsaron productores de Los Altos contra la construcción del acueducto”.

Por todos lados hace agua el asunto y una mesa a la que se quiere llegar a imponer más que a convencer sólo exhibe la candidez de quien la propone.

@RaulVargasLopez