La realidad es peor que la percepción

La inseguridad que padecemos en México ha sobrepasado por mucho la percepción que revelo la encuesta del INEGI, donde 76 de cada 100 ciudadanos nos sentimos inseguros en nuestra ciudad, pero los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad son mucho más dramáticos.

Ya lo decía el cineasta tapatío Guillermo del Toro, en su reciente participación en el Festival de Cine de Morelia, la realidad es mucho más siniestra que los monstruos creados en su imaginación para sus películas, la maldad humana es mucho más temible.

Más de 18 mil 500 personas han sido asesinadas de forma violenta de enero a septiembre de este año, 68 familias entierran a un ser querido todos los días luego de morir de forma violenta, 138 mil 755 autos se han robado en los primeros nueve meses del año en promedio son 500 diarios, 63 mil casas han sido saqueadas o asaltadas, estos datos solo son los que se denuncian, se calcula que los no denunciados son el 90 por ciento de los que se cometen.

Tenemos un sistema de procuración de justicia y seguridad que no funciona, que ha fracasado. Tenemos policías que no cuidan al ciudadano, autoridades que no saben cómo actuar y políticos que no entienden, solo evaden su responsabilidad culpando al narcotráfico y al nuevo sistema de justicia penal de los altos índices de inseguridad y afirman que la situación de inseguridad, no está fuera de control.

Tenemos prioridades diferentes, para los ciudadanos las principales preocupaciones son la inseguridad, la corrupción y la falta de poder adquisitivo; para algunos políticos su principal preocupación es seguir en el poder dentro del presupuesto y quedar bien colocado en 2018.

Y sí, la realidad en inseguridad es más dramática que la sola percepción, lo peor es que no se ve para cuando acabe.

