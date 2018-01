17 días del año y 18 eventos de mala calidad del aire

Es grave que se hayan registrado ya cuatro eventos de contingencia ambiental fase 1, donde la contaminación por partículas suspendidas "PM10", rebasa los 150 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imecas) en lapsos larguísimos que van de 17 a 24 horas, y que afectan a los residentes especialmente en la zona de Miravalle, Las Pintas y Santa Fe.

Quizás no le damos la importancia necesaria, porque no vemos que las personas caigan fulminadas por la contaminación, así no va a ocurrir, pero sí veremos el deterioro diario de a la salud y calidad de vida de los ciudadanos que padecerán problemas respiratorios frecuentes, con tos, bronquitis, ataques de asma, dolor para respirar, alteración en frecuencia cardiaca, rinitis y otros males.

Es de llamar la atención que para la Secretaria de Salud, la principal causa de morbilidad en la zona de Miravalle, (Cerro del Cuatro, Lomas del Cuatro, Las Juntas y Echeverría) son las infecciones respiratorias agudas, que según el oficio Número UT SSJ/1697/12/2017, nada tienen que ver con los altos niveles de contaminación de la zona; mientras que en declaraciones del Doctor Gerardo Rojas, jefe de Neumología del Antiguo Hospital Civil, confirma un incremento del 31 por ciento del año 2016 al 2017, en pacientes con enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación.

Para la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire constituye en la actualidad, por si sola, el riesgo ambiental para la salud más importante en el mundo. Y documenta que en 2012, murieron en el planeta más de ocho millones de personas a consecuencias de la contaminación. Se calcula que una de cada ocho personas que mueren en el mundo, está relacionada con la contaminación.

Esto no es nuevo, en datos que arrojo un estudio en 2015 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Zona Metropolitana de Guadalajara tuvo ese año, 250 días con mala calidad del aire por contaminación de la partícula "PM10" y 46 días con fuerte presencia de ozono por arriba de la norma permitida. El estudio destaca que la red de Guadalajara no mide las partículas "PM2" que es uno de los contaminantes que más daño provocan a la salud de las personas.

Esto se agudizara cada año, si las autoridades y ciudadanos no tomamos en serio los efectos nocivos de la contaminación.

El tema es más serio de lo que las autoridades reconocen. Mientras seguiremos ahogados en contaminación y enfermedades.

