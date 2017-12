Fin de año difícil

Jalisco y todo México estamos terminando el año 2017 como el más violento de los últimos 20 años, ni en el 2011, el peor año del sexenio de Felipe Calderón, nos fue tan mal. De acuerdo con los datos oficiales, 2011 fue el año con más asesinatos en México, alcanzando la escalofriante cifra de 22 mil 409 personas que murieron en forma violenta, relacionada o no con el crimen organizado.

Este 2017 ha sido el peor, los últimos datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, confirman que, de enero a noviembre, en México murieron 23 mil 101 personas de forma violenta, 692 más que en 2011, sin considerar las que se acumulan antes de terminar el año. Por ello, este será año más violento de la historia moderna del país. Una desgracia que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud representa una epidemia de homicidios, que incluso hacen que baje la esperanza de vida de los hombres mexicanos de 72.5 a 72 años.

También en Jalisco fue un año muy violento de enero a noviembre ya se contabilizaron mil 218 personas que murieron en forma violenta, cifra que debería alarmar a las autoridades estatales y municipales que se han visto incapaces de frenar la creciente violencia en estado y la ciudad. En los 12 meses de 2016 murieron mil 152 personas, por lo que en Jalisco también, 2017 será el más violento de historia moderna.

No tenemos porque acostumbrarnos a esta violencia, no tenemos porque hacerla de nuestra vida diaria y ni inmutarnos cuando en el país decenas de familias tienen que velar a sus muertos de violencia. Los gobiernos tienen que tomar las acciones que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Son ellos los responsables de la seguridad, deben implementar políticas públicas y tomar las acciones que nos regresen la paz a los mexicanos. Que no nos quieran confundir en las campañas.

Deseo con todo fervor, que el 2018 sea mejor.

FB: Raúl Frías Lucio

Tw: @raulfriaslucio