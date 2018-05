Es campaña

A 52 días de la jornada electoral, el panorama político cambia muy poco, AMLO sigue marcando la agenda electoral, sin embargo ha venido cambiando el tono al abordar alguno de los temas que le han provocado confrontación con los empresarios, como la cancelación del aeropuerto, la expropiación, la amnistía. Ahora manda mensajes donde reconoce la importante labor de los empresarios, y aclara que no todos son de la mafia del poder; ya habla de concesionar el aeropuerto en construcción en la Ciudad de México y no cancelarlo; y de la amnistía, no es para perdonar a los narcos, sino a las victimas obligadas a trabajar para ellos. Sus voceros y representantes se han apurado para atemperar los efectos negativos con los hombres de negocio, como lo hizo Poncho Romo con los industriales de Jalisco con quienes se reunió este miércoles en el MIND de Guadalajara, para convencerlos de que Lopez Obrador reconoce lo importante que son para el desarrollo y crecimiento del país, y que no es como se dice que es.

Ricardo Anaya, se consolida en las encuestas en el segundo sitio, y pareciera que en esa posición están a gusto. Su equipo de estrategia no ha encontrado posesionar los temas que le interesan a la gente, seguridad, corrupción, atención médica oportuna y eficiente. No ha logrado capitalizar la inconformidad y el hartazgo social.

Y José Antonio Meade, la tiene difícil, ya que se le carga todos los errores y corruptelas del actual gobierno, sigue la tendencia hacia abajo. El cambio de timón que pretende darle su nuevo presidente Juárez Cisneros, fue anulado por la cínica presencia del líder petróleo Carlos Romero de Champs, hablando de la necesidad de" limpiar la casa". Quizás el PRI tendrá su peor escenario en décadas.

Hoy a 52 días de la elección percibo cuatro escenarios en la calle: 1) los que creen que este arroz ya se coció y se empeñan a gritarlo a todas luces, considerando que la ventaja del tabasqueño en las encuestas electorales ya es irreversible y desanimar a quienes votaran por otra opción, 2) Los que no votaran por AMLO, pero que no están seguros de darle su voto al Frente de Ricardo Anaya, como la única alternativa real de tener una final de dos. 3) Los que votaran por cualquiera de las otras opciones que existen sabiendo que no ganara, y 4) los que todavía no saben por quién votaran y lo decidirán cuando estén frente a la boleta.

¿Y tú ya sabes por quién votar?

FB: Raúl Frías Lucio

Tw: @raulfriaslucio