Tendido lleno o, tendido vacío…

A Fermín Quiroz.

Con afecto.

Hace tiempo, intercambiaba impresiones con un aficionado quien consideraba innecesaria la presencia del público en la plaza, ya que lo que verdaderamente digno de tomarse en cuenta para él; era la comunión del toro con el torero.

Sin embargo, Ramón Grande del Brío ( EL CULTO AL TORO, TUTOR, Madrid: 1999, Pp. 147) opina que:

Una de las razones por las que la lidia del toro bravo debe de desarrollarse ante la presencia del público viene determinada por la idea de que la trascendencia y bondad del sacrificio cobran su auténtico valor cuando los participantes pueden testimoniar con su presencia, que se encuentran en las adecuadas disposiciones para recibir tales dones. (…) La muerte pública del toro en la plaza involucra tanto a los toreros como a los espectadores. Se supone que estos tomen conciencia del desarrollo del acto y, en la medida que haya resultado más o menos satisfactorio aplaudirán y celebrarán la actuación del diestro, o, por el contrario, censurarán sus lances. En cualquier caso se requiere que haya la presencia popular, para sancionar la actuación del torero.

Resulta evidente que el público, no se limita en la fiesta actual, a aplicar un juicio de valor exclusivamente dirigido al matador, sino que desde el tendido, el espectador -que no el aficionado-, califica además desde su propia óptica, el desempeño de los toros, de los subalternos, de la autoridad y hasta de la empresa. El llamado “tendido siete” de la plaza de Madrid, es un grupo que se caracteriza por asumir una actitud exageradamente beligerante, que adquiere en la práctica, notables rasgos de anarquismo, y exacerbado e insultante protagonismo. En otras plazas del mundo se les conoce simplemente como “reventadores”. Decía el célebre filósofo argentino José Ingenieros, “Escuchad la opinión de mil sabios reunidos en un concilio y escuchareis la opinión de un mediocre”. Asimismo el propio Ingenieros cita a William Shakespeare quien sentencia: “El hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende”.

Para éste caso [en éste espacio]; dedico mi reflexión a un diestro de plata quien me ha salvado del tedio, la tarde anterior, la del domingo15 de octubre. He visto salir por chiqueros seis morlacos de Marcos Garfias, los mismos que pidieron el carnet a los alternantes.

Colocado en el sitio correcto siempre, atendiendo los requerimientos de la lidia. Sin alardes ni aspaviento, me ha dado enorme gusto, verle bregar, torear sin toro, atento todo el tiempo.

El trago amargo, a veces inevitable en ésta ingrata profesión, ha quedado en sólo un amargo recuerdo. La afición y el carácter del torero lo han colocado de nuevo en Fermín Quiroz “El Portugueish”.

Le conocí hace muchos años, cuando ofertaba un capote que había pertenecido al “Niño de La Taurina”, soñaba destacar con el apoyo de Margarito su padre, aficionado de toda la vida y asiduo al café Madrid.

Fermín es padre ejemplar, con Lourdes, de un joven y una linda jovencita.