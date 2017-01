La tradición orquestal en Guadalajara

Se remonta al siglo XIX y el primer concierto de la orquesta de Rolón al año de 1917 por tanto el centenario de la mencionada agrupación es el año de 2017.

El periódico JUAN PANADERO en su edición del 6 de junio de 1880 página 3 consigna lo siguiente:

“EL CONCIERTO DEL JUEVES”.

El jueves último tuvo lugar el gran concierto anunciado por las Clases Productoras, en el local de la Exposición. Los distinguidos profesores que formaron la orquesta, nada dejaron que desear al escogido público. Las piezas que tocaron, fueron hábilmente escogidas, y con mayor habilidad ejecutadas. Las armonías que resonaron esa noche, hicieron pasar momentos deliciosos a la concurrencia; ora era la languidez causada por una blanda sinfonía, ora la embriaguezocasionada por un wals arrebatador, ora el ensueño melancólico inspirado por alguna partitura empapada en idealismo y sentimiento.

El director de orquesta, Diego Altamirano es digno del mayor elogio, así por haber hecho gozar tan bellos instantes a la bella sociedad de Guadalajara, como por haber superado obstáculos de gran tamaño que se le presentaron para la realización del concierto. Diego es un artista consumado y un gran caballero. […]

En el citadino El Presente, durante el mes de mayo de 1915, apareció publicada la siguiente nota con respecto a Rolón y a la posibilidad de crear una orquesta sinfónica.

[…] Sin provincialismo-que detesto- y, como similar de otras ideas, hay que decir que Guadalajara; es cuna de artistas, y, desde que existe la academia del maestro Rolón, se ha venido sintiendo la ventaja que resultaría de que el gobierno, ayudara de alguna manera al maestro, para el desarrollo del establecimiento, que lo que hasta hoy ha sido su academia particular, se convirtiera en un Conservatorio, también particular para que no pierda su carácter, e independencia; pero a donde puedan concurrir tantos y tantos seres desvalidos, que por falta de recursos quedaran reagrupados, descartando pérdidas en lo absoluto, con lo que se gasta en el sostenimiento de una banda, - como fue la de la gendarmería, en un conservatorio dirigido por el maestro José Rolón, podría formarse una gran orquesta completa, con todo el instrumental moderno, para dar audiciones públicas en la plaza de armas y proporcionar a la sociedad un esparcimiento delicioso, que nunca se logra con las bandas militares.

Guadalajara, carece totalmente de una orquesta en la actualidad. Cuando nos visitan compañías de ópera, hay que improvisarlas con los elementos dispersos que existen, y resultan deficientes, por falta de unidad. La mayoría de las veces hay que hacer venir a la Orquesta del Conservatorio Nacional ¿Por qué no procurar tener ese elemento propio?[…]

Como se puede apreciar, las fuentes fidedignas, nos ilustran a propósito de la veracidad de hechos históricos reales. Fuente: Una Orquesta Filarmónica para Jalisco 1880/2017. Ramón Macías Mora, https://www.amazon.com/dp/B01N0QL21Z .