La cultura, las artes y la mafia del poder

El término se ha hecho o, lo ha hecho recurrente y en su medida, actual; Andrés Manuel López Obrador. Muchas y variadas serán las interpretaciones que de ello se hagan.

¿A qué se refiere AMLO? El concepto MAFIA acota todos los aspectos, emulando a una simple teoría de conjuntos matemática, en la que se aglutinan los elementos coadyuvantes de corruptelas, cochupos, tráfico de influencias prebendas, dádivas, compadrazgos, amiguismos, pago de favores.

En ese selecto grupo, no entra nadie más que quien decide desde las más altas esferas. La mafia del poder.

Entiendo que el ciudadano común a través del pago de sus impuestos debiera tener acceso, no a privilegios, si a derechos, pero, en la práctica real no es así y aquí, parece que estoy descubriendo el hilo negro.

El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente [Frank Knight 1885/1972].

Es el caso de los encargados de las direcciones de cultura, léase: Secretaría de Cultura, Universidades, Consejos Estatales para la Cultura, Sociedades beneméritas, organizaciones colegiadas, capítulos regionales y fideicomisos, quienes obedecen ciegamente a sus amos. ¡Ah! y algún sector de la prensa.

Solamente una elite afín a la cúpula, tiene acceso a programas, espacios y reconocimientos. Todo se decide por dedazo. Lamentable quien decide, quien sí y quien no, las más de las veces carece de un mínimo de criterio y conocimiento a propósito de las responsabilidades a las que fueron turnados.

Como en toda mafia, el capo o padrino, permanece "oculto" y quienes se encargan de dar la cara son pequeños o, pequeñas cabezas llenas de frustración personal. Cínicos las más de las veces, quienes siempre tienen la agenda completa como excusa para rechazar sistemáticamente a quien no forma parte de la mafia o no lleva consigo la consiguiente recomendación.

El reparto de prebendas o canonjías, se simula, existen licitaciones "transparentes" que a final de cuentas, son sólo eso; simulaciones.

Quisiera estar escribiendo sin conocimiento de causa, pero no es así, son años de antesala, concursos, dictámenes, los que otorgan un derecho a opinar y denunciar.

En cuanto a AMLO, creo que tanto sus adeptos como sus detractores, se rompen las vestiduras ante una eventual unción del líder carismático, a quien sus opositores les calma su calentura, el hecho de que de llegar, todo seguirá siendo igual y las cúpulas no perderán sus privilegios, además no están tan lejos. Así sucedió cuando ganó el municipio de Guadalajara, MC, los corruptos del régimen anterior priista emigraron a otros municipios [me refiero a funcionarios de cultura].

Los chapulines no duermen, no descansan y ya avistan sus antenas a ofrecer su "experiencia" a Morena.

Como es una posibilidad real, entonces alguien desea un Peje joven, alguien más, despojado de soberbia, otro sin sarcasmo, otro, más a la derecha, y uno más al centro, cada quien lo desea a su modo.

El gasto corriente es lo válido. El artista no.