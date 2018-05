He encontrado al violista, narrador y amigo. Pedro Barboza, en donde Riveroll, casi siempre, recientemente, sitio de encuentro.

Me ha dicho con sobresalto, “Me han llamado para obsequiarme un libro, aparece tu nombre en la bibliografía”.

Segundos más tarde, aparece en la escena, Sergio Rodríguez, violinista rebelde de la venida a menos Filarmónica de Jalisco. Me dice: “Me llamaron para decirme que pasara a recoger un libro acerca de Conciertos Guadalajara”.

Al llegar ayer, me he encontrado con la sorpresa, de que también había uno para mí, me lo entregó “Juanito” el barista. Gustoso lo he hojeado.

Sin duda una bellísima edición, a todo lujo, papel fino [Cuché], todo a colores, en gran formato y pasta rígida, lo que lo hace un libro de colección, a pesar de alguna errata mínima [Andrés Segovia, no actuó el año de 1950, sino diez años más tarde en junio de 1960, ver: Las Seis Cuerdas de la Guitarra, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, 2001, P, 136.].

Conozco a Oscar Trejo Saragoza, el autor del escrupuloso trabajo, desde hace muchos, muchísimos años, un hombre íntegro de excelente trato y bonhomía, comprometido con su hacer. Dramaturgo y algunas cosillas más. Gente bien. ¡Gracias Oscar por mencionar mi trabajo en la bibliografía! [Solamente dos textos aparecen, el de Carlos Díaz Dupond y el mío.] Lo que halaga mi vanidad.

“Por qué el énfasis”, porque he encontrado un trato sumamente objetivo al documento, sin discriminación ni exclusión hacia los personajes, artistas, y comentaristas, la inclusión por ejemplo, de mi querido maestro Miguel Villaseñor. Quien en vida aportó muchísimo a la enseñanza y difusión del arte guitarrístico.

Me han traído recuerdos y nostalgia, las reseñas de las actuaciones de Alfredo Sitarroza, Atahualpa Yupanqui, Nicanor Zabaleta, Higinio Ruvalcaba, Manuel López Ramos, Alfonso Moreno, Narciso Yepes, Henri Schering. Recuerdos de cuando yo era muy joven y ansiaba pisar un escenario. Conocí y traté personalmente, a alguna de esas estrellas del firmamento artístico, conservo fotografías dedicadas de: Narciso Yepes, de Alfonso Moreno, de Miguel Ángel Girollet desaparecido prematuramente. Y un prólogo de Manuel López Ramos a un libro de mi autoría.

¿Recuerdas Oscar cuando me invitaste a tocar la guitarra al Foro de Arte y Cultura en el programa que producías para la televisión local? Era un taller literario en donde el protagonista era tu gran amigo Juan José Arreola. Recuerdo que me preguntó el maestro, ¿Que qué era lo que estaba tocando? Le respondí que una chaconna y de inmediato comenzó a disertar e ir a la raíz etimológica del término Chaconna ¿Te acuerdas?

En otra ocasión, me presentaste al gran Vicente Leñero de quien gracias a ti, conservo en mi biblioteca personal, un libro autografiado, a su vez entregué al maestro uno de mi autoría, cosa que celebró y por mi parte celebro aún.

Recientemente, alguien me dijo “En política, los enemigos son de verdad, y, los amigos son de mentira”.

No me resta más que manifestar a Oscar Trejo Zaragoza toda mi admiración, mi envidia, que no enojo. Y ante todo, la satisfacción de saberme su amigo de verdad.

Ramón Macías Mora. En Guadalajara.

02 de mayo de 2018 Víspera de la Santa Cruz.