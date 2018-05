La llegada

Leyendo La llamada de la tribu, de Mario Vargas Llosa, recordé que descubrí la política a los 11 años. Yo veía en la televisión la telenovela Fallaste corazón, con Cuco Sánchez, Sonia Furio, Andrea Palma y Lupita Lara. Mi padre regresó a casa, agitado y perturbado, preguntando por Lourdes, una de sus hijas. Lo vi fuera de sí mientras contaba que en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, una concentración de jóvenes había sido sometida a tiros, que el Ejército entraba a la plaza y que había muertos, muchos muertos. Fue mi primera lección de militancia. Mi hermana regresó con bien y yo me dediqué desde entonces a leer todo lo que pudiera enterarme de un nuevo mundo.

Ese episodio fue para mí por primera vez la política: una masacre de jóvenes rebeldes. Me dediqué a leer los libros más dogmáticos, absurdos, mentirosos y revolucionarios y creí encontrar en ellos la verdad. Recuerdo aún mi devoción por la Revolución cubana. Una locura.

Desde que yo veía Fallaste corazón y decenas de jóvenes murieron han pasado 50 años, las conmemoraciones de 1968 coincidirán con el posible triunfo de López Obrador. Escribiré para el linchamiento: un populista conservador podría ocupar la Presidencia de México. Así es la democracia y más nos vale admitirlo sin trapacería alguna. Confieso que me desalienta el fin del camino. Si López Obrador gana, y creo que ganará, viviremos entre muchas otras cosas un tiempo de odiadores, dogmáticos furiosos en el poder en busca de una venganza que ni ellos mismos han sabido descifrar en su alma. No voy a tragarme la historia de que López Obrador admitirá las opiniones críticas y toda esa zarandaja. Si no es capaz de aceptar una crítica antes de la elección, no veo por qué soportaría la diferencia una vez en el poder. Se llama sed de venganza.

Me dirán que exagero. Y yo digo que al contrario, me quedo corto: revisen los dichos de todos los integrantes de la dirigencia de Morena. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Todo esto ocurre 50 años después de aquel año en el cual yo veía Fallaste corazón.

rafael.perezgay@milenio.com

Twitter: @RPerezGay