Se va con Cuevas una época, un mundo, una parte de México. Durante muchos años, Monsiváis intentó persuadirnos de que la obra de Cuevas no valía un peso. Ah, que modo de atacar a Cuevas. Quizá Cuevas, al final, fue mucho mejor que Monsiváis.

En la pintura de los años 50 podían reconocerse dos grandes líneas: la estirpe del nacionalismo heredada de la escuela mexicana de pintura y la del internacionalismo, cuya propuesta estética incluía el surrealismo, las vanguardias, las nuevas aventuras del arte. Un destino paralelo se cumplió en la obra de Cordelia Urueta, quien se adentró, bajo la influencia de Rufino Tamayo, en las intensidades de la abstracción.

La ruptura dominó los caminos de la nueva pintura mexicana. Manuel Felguérez y Lilia Carrillo regresaban de Europa y de un viaje interior que proponía múltiples misterios del arte abstracto. Vicente Rojo había abandonado la imagen, “firme y concreto como un cristal”, escribió Cardoza.

José Luis Cuevas ejerció su juventud artística bajo el doble influjo de una admiración y una rebeldía. Practicó el conocimiento, el gusto y la influencia de José Clemente Orozco y se opuso radicalmente a la escuela mexicana. Muy pronto logró un estilo, una voz personalísima. La crítica reconoció en él a un dibujante extraordinario y a un aguafuertista superior.

Dijo Cuevas, tomémoslo en serio: “No me considero renovador o reformador en el arte. He tratado de continuar en una tradición en la que creo y a ella he querido incorporar un poco de aliento distinto”.

Octavio Paz se adentró en el enigma de esa obra: “Poderosamente construido, aunque de gran talla, sus movimientos son rápidos y bien coordinados. Su ágil imaginación se complementa con su sentido del equilibrio. Su cerebro es grande y su lengua es capaz de arrojar proyectiles verbales con gran puntería”.

Nos invitaron a un grupo de comentaristas, cualquier cosa que esto quiera decir, a hablar de la primera emisión del Big Brother. Adela Micha le preguntó a Cuevas si le gustaría que lo vieran muchas gentes en actos privados. Cuevas miró a Adela muy seriamente y le dijo: yo quiero que me vean mil millones en la intimidad.

Monsiváis falló: Cuevas fue un gran artista.

rafael.perezgay@milenio.com

Twitter: @RPerezGay