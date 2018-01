Quisiera hacer un sesudo análisis de los precandidatos, pero antes tengo que contar esto. No sé cómo pasó. Mientras comía una inofensiva ensalada de pollo, sentí algo raro dentro de la boca, como una piedra en la sopa de lenteja. Busqué con la lengua el origen de ese objeto extraño. Con una discreción que habría envidiado Kafka abandoné mi silla y me dirigí al baño. Me vi al espejo y quise desmayar. En el medio de los dos incisivos, a la mitad, había un hoyo suficientemente grande como para que desde ese momento me llamaran El Chimuelo. Recordé que entre los dos dientes del frente tenía una resina que simplemente se vino abajo, colpasó.

Medité: cuando se caen así las curaciones dentales o los dientes ha empezado el principio del fin. Intenté devolver a su lugar la resina, imposible. Recuerdo que me dije frente al espejo: soy mi padre. Mi papá nunca quiso ir al dentista y los dientes y las muelas se le cayeron uno a uno. Nunca tuvo dolor, ni pena por perder la dentadura. Un día que perdió un incisivo él mismo inventó una reparación: encontró un botón de concha nacar y se lo puso en la oquedad. Le quedaba bien y lo usaba solo en ocasiones importantes como cumpleaños, navidades, acontecimientos públicos que exigían su sonrisa y su diente de botón de nacar. Un día triste se lo tragó con un taco de guacamole y quedó chimuelo. Pobre de mi padre.

Mi desgracia pasó un sábado por la tarde, seguía todo el domingo en calidad de chimuelo. Con el alma en los pies decidí comprar Kolaloka (pegamento de locura) y arreglar yo mismo lo que había desarreglado el azar y la ensalada de pollo. Repetí para mis adentros: este es el principio del fin. Peligrosísimo, nunca lo intente usted: el pegamento es venenoso y los vapores de la cavidad bucal pueden mandarlo al hospital. No van a creerlo, lo logré. Me sentí inteligente y afortunado. Me vi al espejo y dije: ya está esto aguanta hasta el lunes, día de dentista.

Recordé que mi hermano tenía un puente flojo que se le caía aquí y allá. A veces terminaba debajo de las mesas buscando su puente. Y pasó lo que tenía que pasar. La resina fue a dar al suelo, perdida para siempre.

Fui al dentista y lo amenacé: no me muevo de aquí hasta que logré una solución digna para este problema de la desigualdad gingival. Final feliz con resina nueva. Creo que es el principio del final. Los precandidatos, por cierto, muy mal.

