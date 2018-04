Leer es eficaz contra la indiferencia

Con frecuencia a veces irritante, se repite que los jóvenes mexicanos tienen un limitado léxico y por ende una pobre lectura analítica de la realidad, producto de un desmedido uso de las telecomunicaciones, la deficiente educación y el desapego a la lectura de calidad.

Xennials y milennials son los sectores más señalados por innúmeros ciudadanos de bien que sólo ven la paja en el ojo ajeno: miopía, dijo yo, pues ambos grupos ni son la generación perdida ni estamos peor que otras épocas, cuando se pensaba lo mismo de quienes hoy se quejan de esa debilidad juvenil.

Los jóvenes siempre pagan, porque son el reflejo de la vulnerabilidad de todos.

Los bajos índices de lectura, los profesores que malenseñan en las escuelas de educación básica, el abuso de las redes sociales son prácticas cotidianas y deficientes, si se quiere, de todos los grupos etarios en las zonas geográficas de mayor densidad poblacional.

En mayor o menor medida, todos somos responsables del uso limitado del léxico y de lecturas palmarias y poco analíticas de la realidad. Así que quejarse no sirve de nada.

Lo realmente revolucionario del status quo es proponerse enseñar bien, leer más y usar la redes con mayor responsabilidad.

No hay mejor enseñanza que el ejemplo. Si leemos y compartimos nuestras lecturas, si formamos parte activa de los grupos de evaluación docente en las escuelas (con la reforma educativa eso sí se puede hacer) y participamos activamente con nuestras aportaciones a mejorar la educación, si verificamos la información que compartimos en redes sociales, si...

La base de un país progresista es la educación, coinciden muchos.

La que se imparte es la escuelas, sí, pero también la que hacemos y replicamos en el hogar, en la calle, en el trabajo.

Las sociedades logran afianzar sus fortalezas con el esfuerzo de la mayoría y una mentalidad propositiva compartida, aun cuando haya diferencias de opinión sobre cómo obtener resultados: existe la confianza en lograr objetivos comunes.

Veo sin embargo que nos perdemos en las discusiones porque no sabemos argumentar, porque no tenemos claridad en nuestras ideas, porque no estamos dispuestos a llegar a la verdad, sino imponer nuestros puntos de vista.

Egoísmo, incapacidad de comunicarnos, falta de lealtad a la verdad objetiva, esas son nuestras genuinas debilidades.

Por eso apelo a fomentar la lectura en las nuevas generaciones: informados y habiendo encontrado la manera de articular ideas claramente, podemos empezar a crear diálogo y acuerdos; podemos mejorar lo que ya hemos logrado.

Por eso, leer por hábito es para mí un signo de madurez intelectual, un estadio dinámico de superación, permanente y crítica, para ser mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores trabajadores, mejores seres humanos.

Soy escéptico, no pesimista.

Fui lector de Sartre como de Kierkegaard, de Unamuno como de Ortega y Gasset, de Lichtenberg como de Cioran; navegué por las olas civiles de Hemingway, Adolfo Sánchez Vázquez y David Alfaro Siqueiros; Elena Poniatowska, Salvador Castañeda y Luis González de Alba...

Creo en el esfuerzo individual y en la colaboración colectiva para salir avantes...

