Sereno optimismo

Casi resulta superfluo recordar que la comunicación de nuestros días es rapidísima gracias a los avances tecnológicos, de modo que las noticias de los acontecimientos llegan a veces incluso en el momento mismo en que están ocurriendo. Pero vale la pena notar que esto, para muchos, es fuente de grandes preocupaciones, porque una gran cantidad de ellos son graves males y problemas que se sufren en todo el mundo.

Se habla de Corea del Norte y su conflicto con los Estados Unidos, de los atentados terroristas en Europa, de la crisis de refugiados sirios, de la persecución de los cristianos coptos en Egipto, de los crímenes y el narcotráfico... y de tantas otras cosas de este género. Parece que no nos es posible asimilar tanta información negativa. No faltan las voces, confusamente llamadas "apocalípticas", que contribuyen, en algunos ambientes, a incrementar la ansiedad de las personas.

No pueden dejar de impresionarnos, muy justamente, todas esas noticias, pero necesitamos mirar también lo bueno que otras personas, no obstante, las circunstancias, se empeñan en seguir haciendo, tantas veces con peligro hasta de la vida. No son sólo los grandes personajes sino tantos hombres y mujeres que cotidianamente se dedican y trabajan con honradez edificando una mejor sociedad.

Los creyentes podemos fijar la mirada en el Señor, como lo hemos hecho en la semana santa, para renovar nuestro ánimo en la esperanza de la resurrección a la que Cristo llegó a través de su cruz. Si la oración del viernes imploraba el bien por los católicos y por todos los cristianos, por los judíos y también por los seguidores de otras religiones, incluso por los ateos, no era para relativizar la fe, sino pedir el bien para todos, porque somos seres humanos. La esperanza cristiana impulsa por ello a una oración y a un servicio que no excluye la sociedad.

Las voces "apocalípticas", que para empezar tal vez no debían llamarse así, porque el libro canónico del Apocalipsis es en realidad un libro de esperanza en medio de los problemas del tiempo en que fue escrito. Hablar de un optimismo sereno para los hombres de hoy no ha de significar el dejar de reconocer la gravedad y la urgencia de las circunstancias, sino nunca dejarse vencer y quedar faltos de esperanza, porque para la humanidad siempre habrá algo qué hacer y siempre quedará un Dios en quien confiar.