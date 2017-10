Ser, conocer, hacer

La experiencia nos muestra las cosas y su movimiento. Podemos tratar de comprenderlas y clasificarlas, pero siempre nos puede parecer que algo nos falta o que algo nos sobra. Podemos decir simplemente que estos son animales, que aquellas son plantas, que aquellos son minerales, o entrar a clasificaciones más modernas y científicas. El mundo y el universo están ahí y estamos en ellos también nosotros, pero el comienzo y las cuestiones suponen el ser, tanto de las cosas como el nuestro.

Es propio de los seres humanos, al ver el mundo, preguntarse qué son las cosas y preguntarse qué es él. La respuesta no puede ser “construida” en el sentido de inventada al gusto, pues en ese caso no sería respuesta. Quien pregunta ya percibe de antemano que lo que las cosas son y lo que es él mismo no dependen del capricho, sino que son cosas dadas, de donde se necesita partir, incluso en el caso de que quieran transformarse.

La consistencia de las cosas no anula los procesos ni las transformaciones, antes bien, éstos presuponen un punto de partida y un sustrato de apoyo. Los puntos de vista hacen ver la riqueza de la realidad, que no se agota en sólo uno de ellos. Desde esta perspectiva se puede captar cómo el conocer se halla vinculado íntimamente al ser.

El conocimiento humano se distingue sobre todo por los altos niveles de abstracción a los que puede llegar. Cada tipo de conocimiento exige ciertos pasos peculiares en los cuales el entendimiento “penetra” por así decir en la realidad de las cosas para descubrir lo que son y cómo se comportan.

Ciertamente el ser humano puede errar, pero esto no es motivo para negar la posibilidad del conocimiento. Además, es a veces gracias a los errores que después es posible llegar a la verdad.

Ahora, además de ser y conocer, el ser humano lleva a cabo acciones, “hace” cosas y se comporta de un cierto modo. El hacer del hombre, para ser libre y responsable, no puede separarse del conocer. Actuamos conforme a lo que conocemos y sabemos, y en ello nos “jugamos” el sentido de la vida.

El ser, el conocer y el hacer se encuentran íntimamente ligados. Los cambios y las transformaciones tienen en ellos sus fundamentos. Descubrir lo que somos es condición para poder pensar en lo que seremos y queremos ser, porque nadie se inventó a sí mismo. Saber lo que somos es a su vez condición indispensable del respeto a cada persona y para encaminar nuestro hacer en beneficio propio y de los demás.