Voto responsable

Hemos comenzado a escuchar muchos anuncios en la radio y visto otros en televisión, así como en otros medios, de parte de los partidos y alianzas políticas en relación a las elecciones que se avecinan.

La cuestión que se nos presenta no es nada más la de emitir nuestro voto, sino también la forma en que lo emitimos.

Puede ser que algunas personas no vayan a votar. Tenemos dos posibilidades, una que no se acuda a las urnas por simple ignorancia, superficialidad o indolencia, otra por una consiente determinación de no votar, justificada tal vez en que presuntamente es inútil o quizá como una forma de protesta.

Está claro que la abstención por ignorancia supone una responsabilidad social, pues todos deberíamos poseer los suficientes elementos y cultura para votar normalmente.

La abstención por indiferencia o indolencia indica en cambio una actitud éticamente reprobable, y una abstención por protesta me parece que no es fácilmente justificable en nuestras circunstancias.

Aparte de la abstención, la superficialidad puede generar votos irresponsables, como cuando alguien vota al azar o por motivos banales, por ejemplo a cambio de beneficios económicos.

Un cierto número de personas emiten su voto por compartir de antemano, total o al menos en gran parte, las propuestas de un partido o una coalición. Para estas personas la forma de participación es clara.

Es de desear que quienes se hallan en esta categoría tengan de verdad una convicción seria y apoyada en la búsqueda del bien de todos y no fruto meramente de conveniencias parciales o ambiciones indebidas.

Muchos se ven en dificultades porque no se identifican ni se sienten representados en las diversas propuestas, agudizada quizá la situación a causa de las alianzas o frentes de partidos y grupos muy diferentes entre sí.

Quienes se hallan en este tipo de votantes han de valorar con atención las propuestas y los candidatos, tratando de descubrir lo bueno y lo malo.

Ciertamente nunca es lícito votar por lo que consideramos malo, pero si la situación es compleja, conviene pensar sin lugar a dudas en los bienes que hay promover, pero también en los que hay que preservar, así como en las cosas que hay que evitar y las que hay que tolerar.

Necesitamos que se promueva un voto responsable, distinguiendo las diferentes posibilidades y habiendo evaluado propuestas y candidatos, de modo que nuestro país pueda encaminarse en las vías del desarrollo material y sobre todo humano.