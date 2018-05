Trabajo y Política

Para encontrar caminos políticos en nuestros días, es decir, caminos de bien común, que es la exigencia ética fundamental de la política, podría ser útil considerar que a finales del siglo XIX la cuestión social fue afrontada por el Papa León XIII desde el punto de vista del trabajo. Noventa años después, en 1981, san Juan Pablo II afirmaba que "Ciertamente el trabajo, en cuanto problema del hombre, ocupa el centro mismo de la cuestión social".

Debemos descubrir entonces la razón por la que el trabajo es centro de la cuestión social o centro de la forma de vida que llevamos en las sociedades humanas, lo cual nos lleva a la consideración del trabajo como actividad por medio de la cual los seres humanos transforman las cosas y producen bienes que, en principio, poseyéndolos y usándolos, debían servir para satisfacer sus necesidades y para garantizar la necesaria libertad de todos, de cada uno y de las diversas agrupaciones sociales que forman.

Existe un vínculo entre el trabajo y la libertad de la persona que, visto éticamente, debería ser expresión de la dignidad humana y de la capacidad de desarrollo de los pueblos. Pero, como todo lo ético, esta relación puede deteriorarse y deformase, produciendo injusticias que, consecuentemente atentan contra la libertad y la dignidad.

La perspectiva que pone el capital, que suele ser de pocos, sobre el trabajo genera esclavitudes en las que los trabajadores ven desfigurada su dignidad, mientras la que pretende poner a los trabajadores o al pueblo como dueños de todo acaba convirtiendo al estado en el "super capitalista" que, supuestamente en nombre del pueblo, lo somete tiránicamente.

Muchas veces las propuestas que resuenan en el ámbito político parecen obedecer más a la necesidad de conseguir votos que a un estudio serio de los problemas ligados al trabajo y a la situación de los trabajadores.

Es explicable, pero no justificable, que muchos "políticos" usen abusivamente de las estrategias de "marketing" para posicionarse, sobre todo en tiempo de elecciones. Esta situación no es "culpa" exclusiva de ellos, sino también de los ciudadanos en cuanto que no entramos a una revisión más razonable de lo que escuchamos.

El trabajo se encuentra ligado a la situación social y la sociedad posee una dimensión política de tal modo que las autoridades ciertamente se encuentran gravadas por un deber, pero no solamente ellas, sino quienes poseen capitales y quienes trabajan, que también deben tener acceso a la propiedad.