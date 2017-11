Libertad, moral y derecho

En las sociedades humanas las personas no pueden considerarse un simple elemento de engranje que puede intercambiarse y desecharse a placer, sustituyéndolo por otro para que la "máquina" social siga funcionando. Si así fuera perderían sentido, por ejemplo, las pensiones, las ayudas a quienes se encuentran en dificultad o desventaja... más aún, perderían sentido todos aquellos que no pudieran ser incorporados en un proceso productivo.

Ser personas es a su vez algo dado, puesto que ningún hombre se crea a sí mismo. Hallarse en la existencia como persona humana para cada quien es algo, por así decir, recibido, no algo decidido. Los seres humanos poseemos la voluntad y ésta es libre por su misma naturaleza, pero ello no significa que pueda construirse a sí misma. La libertad de la voluntad no es pues absoluta, se encuentra necesariamente limitada.

Hay cosas que limitan la libertad por el simple hecho de que no podemos hacerlas. Por más que se repita aquello de que "querer es poder" humildemente tiene que aceptarse que hay muchísimas cosas que no podemos, por más que queramos. Algunas quizá alguien pueda hacerlas con el tiempo, como predecir los terremotos, y algunas ojalá se lograran, pero nada nos lo garantiza, otras simplemente están absolutamente fuera de nuestro alcance. No se trata de una actitud conformista, simplemente de que no somos dioses.

Otras cosas limitan la libertad no porque no las podamos hacer, sino porque no debemos hacerlas. Así, por ejemplo, aunque podamos dañar a nuestros semejantes, no debemos hacerlo. La libertad se encuentra aquí ante un límite de naturaleza peculiar, propia de los seres humanos, y no reductible a un asunto de determinaciones socio-culturales. Este es el campo de la moral, usando el término latino, o de la ética, usando el término griego.

Además de lo anterior la libertad se encuentra ante otro límite particular, que es el que imponen las normas propias de la sociedad, que se deben apoyar y relacionar con las normas morales, pero que no se identifican con ellas. En las sociedades más amplias y complejas, este límite se concreta sobre todo en las leyes escritas y promulgadas por la autoridad, que pueden ser exigidas incluso con la fuerza pública. Este es el campo del derecho.

Los límites de la libertad apenas esbozados, no significan la anulación de la libertad, sino que indican los causes por los que pueden o deben desarrollarse las personas, determinando sus acciones en vista de conseguir su desarrollo y perfección.