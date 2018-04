Esperanza y sociedad

Para los cristianos, las celebraciones de la Semana Santa, que culminan con el Domingo de Pascua, son siempre un motivo de esperanza.

Todos deseamos superar el mal y alcanzar el bien y los creyentes al contemplar en el espejo de la fe a Jesucristo resucitado creemos que realmente esto es posible, que la última palabra la tiene la vida y no la muerte.

De este modo la virtud de la esperanza se extiende también al compromiso cristiano en el mundo.

Continuamos viendo, en nuestro país y en el mundo, en muchísimos hechos graves y dolorosos, cómo el mal se cierne constantemente sobre nosotros.

Parece que no hay salida a las situaciones de injusticias, de odio, de destrucción con las que una y otra vez los seres humanos nos destruimos los unos a los otros.

Sin embargo, la esperanza de los creyentes se conecta con una base de un razonable optimismo natural, que puede compartir todo ser humano, apoyado en la convicción de que "hay en la persona humana suficientes cualidades y energías, y hay una bondad fundamental, porque es imagen de su creador...", como decía Juan Pablo II.

Hemos de ser conscientes de que en la historia es imposible un mundo perfecto, pues no podemos hacer que nuestra realidad temporal se identifique con la plenitud divina trascendente (es decir la "tierra" no es el "cielo", tomando obviamente estas palabras no en sentido físico sino teológico).

Sin embargo, podemos estar seguros de que lo trascendente, se puede hacer presente en lo temporal, así como Cristo hizo presente el Reino con sus palabras y con sus obras, siempre que busquemos el bien de las personas, familias, grupos, sociedad y comunidad internacional.

Un llamado interior a construir un mundo mejor debe sentirse en las conciencias de los hombres de buena voluntad, que en los creyentes es potenciado por la virtud de la esperanza, la cual, teniendo su objeto principal en Dios, que es eterno, toca sin embargo todos los aspectos de la vida temporal.

Fundamento de la sociedad humana, la solidaridad es lo primero que debemos promover en la mente y en el corazón para lograr una sociedad digna del hombre.

En ella se encuentran de algún modo los otros principios sociales que pueden sanear la organización social y política.

La solidaridad implica el reconocimiento de la humanidad del otro, el considerarlo igual a mí y a los demás, el descubrir que, a pesar de las diferencias de edad, de sexo, de raza, de religión, de opinión, poseemos en común algo que nos hace personas humanas.