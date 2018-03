Conciencia, dinero y poder

En el libro del Éxodo, y también en el Deuteronomio, aparecen los famosos diez mandamientos, que constituyen el núcleo o el corazón del código moral del Antiguo Testamento heredado por el cristianismo.

Pero este código rebasa los confines las religiones judía y cristiana porque es también el reflejo y la expresión antigua de las exigencias éticas que todos los seres humanos perciben en el interior de sus conciencias.

No se necesita ser cristiano ni judío para darse cuenta que no es lícito robar o matar, por ejemplo.

Cuando en el llamado "Concilio de Jerusalén" se pone la pregunta de qué debía ser exigido a los cristianos procedentes de la gentilidad, es decir no judíos, se ponen de relieve las prohibiciones que tenían que ver con evitar la idolatría y el escándalo de los cristianos judíos, así como la de evitar la fornicación, pero no se mencionan los mandamientos que, evidentemente debían guardar sin duda todos los cristianos, incluso los que no eran judíos.

Orígenes, un afamado autor eclesiástico del siglo II, explicaba que no era necesario mencionar los otros mandamientos porque eran claros para todos y que la misma ley humana ya los sancionaba.

Así pues, existe un núcleo ético o moral que es accesible a la conciencia de los hombres.

Desgraciadamente ni todos ni siempre hacemos caso a las advertencias de la conciencia.

La cosa suele presentarse en ocasión de obtener un fin o un bien que nos parecen importantes, porque entonces, sí, seguimos diciendo que es verdad que no debemos, por ejemplo, mentir, pero nos justificamos y nos autoengañamos con aquello de que, "bueno, en este caso podemos hacer una excepción, no es tan malo, y no hay otro modo de hacerlo".

En la vida cotidiana se nos presentan muchos casos en que podemos pasar por encima de nuestra conciencia, pero está claro que debemos evitarlos, pues eso hace la verdadera diferencia entre la vida virtuosa y la esclavitud del vicio.

El asunto cobra niveles más dramáticos cuando se plantea en los niveles de la política y la economía, o cualquier otra cosa que supera el bien "estándar" de un individuo o de su familia.

Es muy triste ver en la historia y en la actualidad tantos casos en que para obtener el poder o el dinero en grandes cantidades se acalla la conciencia y se procede por las vías de la mentira, del daño al prójimo, incluso al homicidio y al robo.

No sólo los judíos y los cristianos, sino cualquier hombre de buena voluntad sabe que los caminos son otros.