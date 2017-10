Comunicación, memoria y educación

Cuando algo que tenemos lo compartimos con una persona podemos hablar de comunicación. Pero los bienes que se comparten no son solamente los bienes materiales, que generalmente alcanzan nada más para un determinado número de personas. La comunicación humana incluye especialmente pensamientos, información, afectos, conocimientos, emociones, en fin una amplia gama de realidades que no disminuyen en quien las comunica. Si tengo una naranja y la comparto, me quedaré con menos de una, pero si tengo una noticia no me quedo con media noticia por comunicarla a otro.

La vía más notable de comunicación humana es el lenguaje y, de forma particularmente notable el lenguaje articulado que se realiza en las muchas lenguas que usamos los humanos. Este tipo de lenguaje nos ha permitido comunicarnos, al desarrollarse la humanidad en las culturas, más allá de los límites de los años de vida de un individuo, primero porque se memorizaban los mensajes y, después, con la aparición de la escritura, porque quedaban registrados para las generaciones sucesivas.

La educación tiene en la comunicación los cimientos más sólidos para su realización. El lenguaje es esencial en la tarea educativa, porque sin él no puede avanzarse en el desarrollo humano. Comunicar y recordar lo que se comunica son los presupuestos de la religión, de la filosofía, de la ciencia y de la tecnología.

Naturalmente la comunicación y la memoria no son algo mecánico. El ser humano razona, usa su inteligencia y necesita evaluar, rectificar y, de varias formas incrementar el tesoro de cultura que ha recibido. Pensar y razonar no son opuestos a la comunicación y a la memoria, antes bien, los suponen.

A veces se manifiestan tendencias que rechazan la importancia de la memoria en el proceso educativo, porque creen que la clave está no en la memorización, sino en que el educando sea capaz de descubrir por sí mismo las cosas. Es cierto que puede exagerarse en el memorismo, pero un error igualmente nocivo es excluir la memoria.

Asimismo hay quienes consideran que la exposición verbal de un contenido es algo anticuado. Ciertamente, hablar, hablar y hablar sin ton ni son no es ningún ideal, pero pretender que no es valiosa la comunicación no es un progreso sino obstáculo pedagógico.

El asunto es de gran importancia social, porque en la educación de las nuevas generaciones tenemos una gran responsabilidad. El futuro y el mejoramiento del país se juega en la educación.