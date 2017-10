¿Qué es ser independiente?

Lo que deseamos los ciudadanos es diferente a lo que hay. El actual modelo de gobierno se ha desgastado. Las instituciones que lo forman también, si solo fuera un desgaste natural por reiterado uso, habría una transición lógica y tersa a lo que nos exige el siglo XXI.

Sin embargo, esto no es así, el agotamiento de nuestro sistema político y de gobierno ha llegado al límite por el abuso y el olvido al bien común. Por políticos y partidos que se han adueñado de lo nuestro y después buscan engañar donando recursos que son producto de nuestros impuestos.

No obstante este panorama institucional, los ciudadanos queremos que la transformación nacional sea lógica y tersa, pero el modelo político se resiste y se va a resistir para darle paso a lo que sigue, a los que los mexicanos queremos que pase.

Con el empoderamiento de la gente vía redes sociales, conocimiento y comunicación inmediatas, los ciudadanos estamos dispuestos y con deseos de que haya leyes que se cumplan y se respeten. Que los gobiernos piensen y faciliten la vida de otros y no solamente la de unos cuantos. Que haya seguridad, libre tránsito y respeto a la propiedad privada. Que se garantice y ordene la vida de nuestros niños, pero también de nuestros ancianos.

Que haya honestidad, viabilidad, compromiso y visión en el gasto público, que se castigue a los traidores a la patria y se dé un espacio y respeto a los que la aman.

Queremos un México muy distinto al que tenemos hoy, donde no decidan élites políticas, alejadas y escondidas del pueblo, el futuro de este país. Tampoco estamos dispuestos a permitir que la misma camarilla de siempre siga maquillando cambios que nunca lo son.

Durante esta semana vencerá el plazo para que los ciudadanos que busquen una candidatura independiente a la Presidencia de la República se inscriban, el último día es el 8 de octubre. También se acabará el plazo para quienes por la misma vía aspiren al Congreso de la Unión.

Mucho se habla de que será muy difícil recibir el apoyo de miles de mexicanos para obtener un espacio en la boleta electoral, pero no es así. Buscan confundirnos.

Nos dicen que para ser candidato independiente a Presidente se necesitan 866 mil 593 firmas y para ser legislador federal 2 por ciento de la lista nominal de electores. Nos piden apoyos que son mínimos comparados con los más de 100 millones de mexicanos que nos urge un cambio.

Por primera vez en la historia mexicanos sin partidos podremos retomar el poder en el país. Es nuestra responsabilidad hacer valer esa oportunidad. No la dejemos escapar.

Ser ciudadano independiente quiere decir claramente, para que no haya interpretaciones, no tener nexos con partidos políticos o con los políticos que se han ligado para saquear, aprovecharse o robar nuevas posibilidades de la sociedad. Es así de claro.

Ser independiente no es engañar. Es ser transparente, hacerse responsable de amistades y compromisos políticos del pasado reciente. Quien haya militado en el PRI, después en el PAN y por último en el PRD, no podría decirse independiente. A ellos les digo que no nos estorben.

Los ciudadanos sabremos distinguir. La opción se abre, no la desaprovechemos.



* #JuntosporMéxico

#PoderparaHacer

@PedroFerriz