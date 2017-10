La UNAM en la era de las demandas

El mundo de demandas y contrademandas llegó a la UNAM. A varios ya nos tocó turno; una trabajadora que con el tiempo había adquirido la prerrogativa de trabajar medio tiempo cobrando tiempo completo me demandó por “hostigamiento laboral” al día siguiente de que le ofrecí, de la mejor manera y con seriedad, dos alternativas: cumplir con su horario de trabajo o renunciar.

Demandas vienen y van. Frente a esta situación la propuesta del rector Enrique Graue Wiechers más que prudente, es imprescindible: todas las entidades universitarias deberán crear en el transcurso del próximo año un comité de ética ad hoc y, en caso necesario, uno de bioética. Esto dará a los universitarios una primera instancia para dirimir conflictos de manera previa al ámbito legal.

Un problema se avecina: los comités de ese tipo no cuentan con un carácter jurídico para imponer una sanción. Con lo único que cuentan es con su carácter ético para dar una recomendación acerca de la forma en que debe dirimirse un desacuerdo. Esto es: el comité puede en efecto aconsejar llevar el caso al ámbito jurídico o descartarlo.

Los dictámenes de los comités deberán ser tomados en cuenta, de otro modo su creación no tendría sentido. Pero ya que los comités y sus dictámenes no tienen carácter jurídico, será imprescindible establecer procedimientos para darle algún tipo de validez a esos comités de ética y bioética. Insisto: de no ser así, no tendría sentido crearlos.

¿Qué fuerza le dará la UNAM a sus comités éticos y bioéticos? Resultará urgente establecer el marco necesario para que sus opiniones no queden en el aire, sino que sean tomadas en cuenta tanto por las partes de un conflicto como por los legisladores universitarios, en caso de que éste llegue a ellos.

Pronto la UNAM enfrentará el reto de formar comités de diferentes tipos: tendrá que preparar a sus integrantes para trabajar en problemas éticos y bioéticos. Los universitarios deberemos hacerlo con la conciencia de dar un paso fuera del ámbito de las demandas sin sentido hacia la honestidad de la consciencia ética y bioética, que se fundamenta en la sensibilidad, la inteligencia y el diálogo honesto.