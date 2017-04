Las razones de Radio UNAM

A la par que desataba una ola de críticas en redes sociales, Marcelino Perelló era expulsado de Radio UNAM por su violenta misoginia. No conozco una sola mujer en desacuerdo con esa medida, y muy pocos de sus allegados se atrevieron a defenderle bajo el reclamo de la libertad de expresión.

La libertad de expresión... porque la considero valiosa, me parece inaceptable usar de ese concepto para justificar apologías de la violencia. En un país con problemas por violaciones, feminicidios y violencia doméstica, quien incita a la violación de mujeres so pretexto de ejercer su libertad de expresión, banaliza este concepto. La libertad y la tolerancia tienen un límite: no se debe tolerar a quien viola ni a quien justifica la violación.

En El burgués gentilhombre, Moliere pinta a un lerdo burgués que sin educación alguna repentinamente descubre que habla en prosa. Del mismo modo que el burgués no sabía que hablaba en prosa, habrá quienes por falta de capacidad o de educación, ignoren que hablan en clave machista. En la UNAM, núcleo educativo de la nación, esta falta de capacidad y educación no tiene lugar; así lo asumió la propia UNAM al expulsar a Perelló de la radio.

Pero más allá de ello, debemos pensar: se tiene que tener nula empatía con la mujer para expresarse de esa manera. Este señor actuó como si no tuviera una hija o una hermana, cosa que puede ser. Pero, ¿no tiene madre? No hablo aquí en sentido figurado, sino en el literal. Conozco la respuesta: tuvo que tener una madre que evidentemente no logró crear en él empatía alguna hacia la mujer.

Quizá por ello decimos que alguien "no tiene madre" cuando actúa sin esa empatía básica que se espera de una persona que ha sido bien amada por su mamá. Perelló actuó como si no tuviera madre en el sentido literal y por eso tienen razón quienes lo dicen en el sentido figurado.

Como mujer y como universitaria, todo mi apoyo a radio UNAM y una sugerencia: revisemos nuestra programación. Aprendamos de lo sucedido: es inconcebible que estuviera al aire una persona con la vulgaridad de quien ocasionó este episodio.

Revisemos nuestra programación: no más Perellós en Radio UNAM.