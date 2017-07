En un lugar de su obra de cuyo nombre no puedo acordarme, Antonio Damasio consideró que el racismo se encuentra anclado en el ser humano; aquel que en un inicio había de defender a su clan ante los que eran diferentes, aprendió a temer y rechazar lo diferente. Este neurocientífico no defiende el racismo, todo lo contrario: considera que precisamente porque es una tendencia natural, es necesario estar alerta para no caer en ella, pues ya no es necesario temer al diferente para sobrevivir. El camino ahora debe ser el opuesto: aceptar al diferente e incluso cuidarlo.

Ese racismo ha impregnado la vida humana por milenios y por ello aunque podamos ser conscientes de él y tratemos de evitarlo, parece surgir a cada paso. En nuestro lenguaje, en nuestros juguetes, en nuestra vida diaria el racismo se asoma. Las delgadas grietas de la conciencia a duras penas logran contener lo que en verdad somos: todos esos miedos primitivos afloran cuando menos lo esperamos.

Debussy se inspiró en los juguetes de su hija para componer algunas melodías. Así, "El pequeño negro" nos recuerda ese tipo de juguetes aparentemente inocentes. Pero no creo que eso indique racismo en Debussy y lo mismo podríamos decir de Gabilondo Soler, con su "Negrito Sandía", su "El negrito bailarín" o "La negrita cucurumbé". ¿Eran racistas? Últimamente me sorprendo a mí misma diciendo: "Ay, hoy trabajé como negra" y recientemente escuché: "Pongamos orden o esto va a acabar en una cena de negros". ¿Somos racistas?

Todos somos racistas a nivel ontológico y si lo aceptamos, quizá logremos no serlo a nivel ético y existencial. Es natural temer lo diferente, lo otro. Lo otro radical por cierto, según Derridá, es el conjunto de seres diferentes unos de otros que englobamos bajo el concepto "animal", olvidando que también somos parte de ese mismo reino.

Superar el temor a lo diferente, respetarlo y cuidarlo, es el único camino evolutivo posible. El rechazo a las diferencias de raza, sexo o especie, conducen a la destrucción: racismo, sexismo y especieísmo, está probado y comprobado, no son un camino sustentable. Hoy hace falta, sí, una política que conduzca al respeto de las diferencias.