Matar a un cigoto

¿Cómo ve que, en México, hay quien piensa que todos los cigotos deben contar con protección jurídica? Sí: no se ría, es en serio: los niños de la calle o las mujeres y hombres asesinados a diario son lo de menos: los cigotos, ese conjunto de células indiferenciadas que surge en cuanto el espermatozoide fecunda al óvulo, ese es un tema central para el país… desde la perspectiva del PAN.

Sí: otra vez el PAN exhibe su ignorancia rayana en el ridículo gracias a su diputado federal, Edmundo Javier Bolaños, quien ha presentado la iniciativa para reformar y adicionar el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los cigotos.

En resumen, para este individuo en México se debe reconocer que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida “desde el momento mismo de la concepción”, esto es cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. El cigoto, que no es ni un embrión ni un feto, sino un conjunto de células no diferenciadas, debe contar, dice el tal Bolaños, con protección jurídica.

Así que cuidado, amiga: cada vez que usted menstrúe, es altamente probable que su cuerpo expulse un cigoto en su sangrado. Por ser microscópico, usted no podrá siquiera verlo, ni tampoco podrá enterarse de que está llevando a cabo un asesinato: ¡estaría matando a su propio hijo!

Pero ya en serio, ¿no importan más los niños de la calle? ¿No importan más los feminicidios?

No: lo que importa es castigar a las mujeres que asesinan cigotos por un aborto. No en balde nos dicen que la mujer es la encarnación del mal: de “EL” mal, como cuando Raleigh era “EL” cigarro. O “el mal en sí”, como cuando Kant habla de “la cosa en sí”. El mal absoluto: mujeres asesinas de cigotos.

Los niños de la calle nacen por culpa de esas mujeres, no de sus violadores. Y los feminicidios, es cuestión de preguntarse: ¿para qué salen de noche las mujeres? Y luego nos dicen que esos asesinatos no esconden odio a la mujer. La lógica no es para qué salen, sino ¿para qué nacen?... matémoslas a todas. Así ya no habrá más inocentes cigotitos asesinados sin que siquiera estas malvadas se den cuenta.

Así, al fin tendremos un mundo feliz para la curia panista. Amén.