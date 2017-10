Ética hospitalaria

No existe una ética que pueda aplicarse en todos los campos por igual: hay multitud de formas y tipos de ética, con funciones y finalidades diferentes. Evidentemente en la enfermería y en los hospitales en general, lo que se requiere es una ética del cuidado del otro. Ante todo, está el cuidado de la salud física, por supuesto, pero sin duda ésta mejora cuando se trata al paciente como un individuo integral, como una unidad que no es solamente huesos, órganos y músculos, sino un ser sintiente y, por su enfermedad, un ser doliente.

Si todo paciente es un ser doliente, una de las peores fallas éticas de la enfermería es la indolencia: la ausencia de dolor ante el sufrimiento del otro. El paciente no es una enfermedad; es un conjunto de padecimientos que si se tratan de manera integral, redundan en una mejor respuesta a todos los niveles.

En el trato con un paciente la ética del cuidado incluye códigos tan sencillos como: a un paciente nunca se le grita; se le trata con respeto y comprensión. Si se tiene que ser firme ante él, se ejerce la autoridad siempre con consideración a su estado, en beneficio de su curación y para paliar su padecimiento. Otro más: nunca se habla sobre un paciente como si no estuviera presente, como si fuera un mueble más, so pretexto de que luego no recordará lo que se dijo. Cuando todo lo que tiene el individuo es el instante, la obligación ética fundamental es darle el mejor instante. El hecho de que "después no lo recordará" no implica que no lo sienta y viva en ese instante, que puede ser el último. Después de todo, lo único que todos tenemos es eso: el instante. ¿Por qué no darle el mejor instante independientemente de que lo recuerde o no?

Surge aquí la palabra clave: compasión, no en su sentido cristiano, sino en su sentido griego: compartir (com) el padecimiento (pathos) del otro, compartir lo que le pasa al otro. Su extremo opuesto es la indolencia. Yo me pregunto cómo se enseña a ser compasivo: hay quienes sin escolaridad lo son. Todo es cuestión de sensibilidad: no tiene que ver en nada la capacidad argumental, aquí lo que se requiere es sensibilidad ante el dolor ajeno. Eso, ¿cómo se enseña? ¿cómo se aprende? ¿cómo se da?