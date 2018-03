Yo, tú... y las drogas

Imagínese vivir en un país donde se puede portar chicles, pero está prohibida su compra, venta o producción: ¿cómo portarlos?, todos los consumidores de chicle estaríamos obligados a la ilegalidad. Las autoridades y sus absurdas leyes nos obligarían a la ilegitimidad y ellos serían los responsables de las consecuencias.

Eso sucede con la mariguana, con el agravante de que esta tiene efectos más interesantes que los chicles.

Partamos de un hecho: todos nos drogamos. Algunos con cafeína, otros con tabaco (que es una droga mortal); otros usan drogas para dormir o relajarse, que aun recetadas por un médico pueden crear dependencia.

Esta planta también puede crear dependencia, pero no es mortal, como puede serlo el alcohol o el tabaco. En México, el país en el que Kafka sería un escritor costumbrista, se puede portar mariguana en ciertas circunstancias pero está prohibida su venta, compra o producción casera. Entonces ¿cómo puede portarse? Nos obligan a la ilicitud.

He ahí el kafkiano dilema, risible en verdad... Kafka leía La Metamorfosis y sus carcajadas se escuchaban en toda la calle. Sin embargo, no podemos reírnos de lo absurdo de nuestras leyes respecto a la mariguana, porque es una droga mortal para quienes no la consumen, por la violencia que ocasiona su prohibición.

Prohibir el alcohol, la mariguana y hasta los chicles, genera violencia. Si es necesario transgredir la ley para tomar una copa, un cigarrillo de mariguana o un chicle, siempre habrá quien lo haga y las consecuencias conllevarán diferentes grados de violencia.

Trazar un marco legal para el uso lúdico y medicinal de la mariguana, reduciría la violencia en nuestro país. El alcohol, más peligroso que la mariguana, cuenta con un marco legal: no se puede consumir en el trabajo, ni se puede conducir alcoholizado.

Lo mismo debe hacerse con la mariguana, legalizarse: crear leyes que penalicen su empleo en condiciones inadecuadas (al manejar, por ejemplo) y permitan su uso en las adecuadas.

Ya basta de violencia: urge un nuevo marco legal para el uso de la mariguana.