Afuera de un edificio inhabitable, grupos de personas sonrientes acarrean sus pertenencias. Les acaban de notificar que no habrá que derruir el edificio: a pesar de su brutal detrimento, las estructuras no han sido dañadas y se podrá rehabilitar. Están felices de estar vivos y de no haber perdido del todo su hogar.

Son ya las 5:30 de la tarde y nadie ha comido: el tiempo se ha ido en subir y bajar con vecinos peritos y arquitectos, y en recoger lo elemental y lo absurdo: desde ropa hasta cepillos de dientes viejos y uno que otro recuerdo. Todo por igual, cubierto de tierra y cal.

Es entonces cuando un Volkswagen de color azul claro se estaciona enfrente. De él bajan una mujer, un hombre y una niña. Él abre el cofre y en platitos de unicel comienza a servir arroz, frijoles y un guiso en salsa verde: "ya les trajimos de comer". La gente les saluda con alegría y se acerca a comer.

A mí se me van los ojos hacia el arroz y la señora me da el primer plato que ha servido. Yo como, agradecida, y cuando voy a sacar la cartera una vecina me dice: "No, no quieren cobrar. Ayer yo quise cooperar y no quisieron." La señora que me dio de comer se retira a pie, mientras que el hombre y la niña se suben al Volkswagen azul.

Corro media calle hacia la señora, la abrazo muy fuerte y beso su mejilla. Le digo: Déjeme colaborar con ustedes con algo para la comida de mañana. La respuesta es una sonrisa enorme y un "No, señora, no se preocupe". Me abraza fuerte y me dice: cuídese. Después me entero de que viven en Santo Domingo; son una familia humilde que recorre hospitales, escuelas y edificios inhabitables dando de comer a la gente.

Así: sin una foto para Facebook que diga: "Aquí estamos solidarios, ayudando a nuestros hermanos". Sin un video para compartir sus acciones y mostrarse como gente heroica. Sin una palabra siquiera, esta familia recorre el sur de la ciudad ayudando a quien lo necesita.

Altruismo sin protagonismo, sin filisteismo. "Realiza tu labor y retírate" dice Laozi en el Daodejing. Así lo hicieron: se retiraron en silencio, del mismo modo que llegaron. Uno de tantos ejemplos a seguir, de los muchos que vivimos esta terrible semana.