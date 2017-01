Para comentar

• Woody Harrelson se encuentra en negociaciones para incorporarse al reparto del filme de la saga Star Wars centrado en Han Solo, informó el medio especializado Variety. Alden Ehrenreich será el encargado de dar vida al popular personaje que inmortalizó Harrison Ford.

• Enrique Iglesias, J Balvin y Selena Gómez son algunos de los nominados a los premios iHeartRadio que concede esta plataforma digital, de acuerdo a la lista de nominados difundida recientemente, esta será la cuarta edición de estos reconocimientos, cuya ceremonia se celebrará el 5 de marzo en Los Ángeles.

• Los Estudios Universal de Hollywood comenzaron con un récord al alcanzar su máximo de visitantes el pasado lunes con más de 40 mil asistentes. Como medida preventiva el parque cerró el acceso a los turistas alrededor de mediodía, se informó en un comunicado.

• Como parte de la celebración por el 50 aniversario del lanzamiento del disco debut de la banda The Doors, se editará The Doors: 50th Aniversary Deluxe Edition, que contará con tres discos de larga duración y estará disponible a partir del 31 de marzo, esto se suma a las actividades del festejo, que incluye El Día de The Doors.