Para comentar

• The Shape of Water, de Guillermo del Toro, quien también va por la presea a Mejor Director, compertirá por Mejor Película contra Star Wars en los Movies for Grownups Awards (Premios Películas Para Adultos) de AARP The Magazine junto a las cintas Get Out, Lady Bird y Three Billboards Outside Ebbing.

• Scotland Yard abrió una investigación por una nueva acusación contra Kevin Spacey por agresión sexual, la tercera por parte de la policía de Londres al actor ganador del Oscar. La nueva investigación es por un supuesto asalto a un hombre en 2005 en el distrito londinense de Westminster.

• Autoridades libanesas revirtieron la prohibición de The Post, la nueva cinta de Steven Spielberg, previo a su estreno en el país. La censura se debía a que el director está en una lista negra de la Liga Árabe debido a su apoyo a Israel. Isaac Fahed, gerente de ventas y distribución de la cadena Grand Cinemas, dijo que la película se estrenará hoy.

• Gina Rodríguez, Mandy Moore, Marisa Tomei, Olivia Munn y Rosanna Arquette serán algunas de las presentadoras el domingo en la ceremonia de los premios SAG. Niecy Nash, Maya Rudolph y la presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla Gabrielle Carteris, también forman parte de la lista de conductoras de la ceremonia.