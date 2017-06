Para comentar

• Netflix lanzó ayer su primera serie interactiva, en la que el espectador tendrá el poder de decidir, en ciertos momentos de la historia, qué rumbo toma la narración. Por medio de un comunicado, la directora de innovación de productos en Netflix, Carla Engelbrecht Fisher, anunció que El Gato con Botas: atrapado en un cuento épico ya está disponible.

• El departamento de bomberos de Londres compartió el martes fotografías de Adele, quien los visitó para ofrecer su apoyo tras el incendio en un edificio en el que se estima que murieron 79 personas. El cuerpo de bomberos compartió en Twitter las fotos, en las que se veía a la cantante posando con ellos delante de un camión en el parque de Chelsea.

• Carla Fendi, una de cinco hermanas que transformaron su empresa familiar de artículos de cuero en una potencia global de la moda de lujos conocida por sus pieles, murió tras una larga enfermedad. Tenía 79 años. La casa de modas con sede en Roma confirmó la muerte de Fendi el lunes, a la vez que expresó su dolor por la pérdida.

• Itatí Cantoral se adueña de la prisión Litchfield de la serie Orange is The New Black, para hacer un recorrido por sus instalaciones y encontrarse con los personajes Dayanara y Gloria Mendoza. Mediante un clip de dos minutos, Netflix América Latina muestra a Cantoral hablando a las cámaras y presentando “su nuevo proyecto”.