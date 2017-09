Para comentar

• Ayer fue el primer día de rodaje del regreso de Hellboy y estuvo acompañado de la imagen oficial que ofrece un vistazo al actor David Harbour caracterizado como el demonio. Además, Lionsgate, la productora, aprovecó el momento para anunciar que la película se estrenará el 11 de enero de 2019.

• La Academia Latina de la Grabación reconocerá la trayectoria de Los del Río, Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor Heredia, Guadalupe Pineda y Cuco Valoy con el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latino. Según un comunicado, recibirán sus premios en una ceremonia privada.

• Leonardo DiCaprio quiere dar vida al mítico creador de cómics, Stan Lee, y fue el propio Lee quien reveló que ya han platicado del tema; durante su aparición en Wizard World, una convención relacionada con el mundo del cómic que se celebra en Nashville. Reveló que Leonardo es su vecino, y que parece muy entusiasmado ante el proyecto.

• El actor Liam Neeson declaró durante su visita al Festival Internacional de Cine de Toronto que no actuará en más películas de acción. “Chicos, tengo 65 malditos años”, comentó Neeson entre risas, reportó The Guardian. Neeson añadió que la gente se cansará de verlo. The Commuter se convertirá en su última película del género.