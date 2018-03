Para comentar

• La organización por los derechos de los compositores, cantautores y editores de música anunció que Residente será el primer artista en recibir el honor en los 25 años de historia de los premios. La gala se celebrará el 20 de marzo en Beverly Hills, California. Residente se dio a conocer por su trabajo con Calle 13.

• Los abogados de Bill Cosby pelearon para impedir que un grupo de mujeres testifique contra el comediante en su segundo juicio por abuso sexual, argumentando que las acusadoras están difundiendo “acusaciones antiguas” que perjudicarán el juicio contra el comediante de 80 años.

• El 3 de agosto de 2018 se estrenará en Estados Unidos la nueva historia de Ewan McGregor y Haley Atwell, Christopher Robin. Como su nombre indica, esta historia trata sobre un hombre, pero no alguien típico si no al hijo de Winnie The Pooh. McGregor interpreta a ese Robin adulto que ya ha dejado atrás su juventud ligada al personaje.

• P!nk, icono del pop internacional, lanza el video musical “Whatever you want”, en el que se ve el detrás de cámaras en el estudio, ensayos de gira y apariciones promocionales para su álbum Beautiful trauma, así como material personal de ella y su esposo, Carey Hart. Se informó que la parte estadunidense de su gira con 48 fechas se agotó.