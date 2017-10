Para comentar

• Un cortometraje documental sobre Sam Smith titulado On the record, se estrenará por Apple Music el 3 de noviembre próximo, el mismo día que el cantautor británico lanzará al mercado el álbum The thrill of it all. En la serie Smith reflexiona sobre el éxito de su álbum debut In the lonely hour.

• René Pérez Joglar, también conocido como Residente, presentó un corto documental que acompaña su proyecto Guerra, que explora la crisis de los refugiados sirios y una foto callejera, en colaboración con el aclamado artista y fotógrafo francés JR. El proyecto tiene como objetivo promover la paz.

• Marilyn Manson destituyó a su bajista, quien fue acusado de violación por su novia, en medio del furor por las acusaciones de abusos sexuales contra el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein. Manson dijo ayer que ha “decidido separar” al viejo miembro de la banda Jeordie White, cuyo nombre artístico es Twiggy Ramirez.

• Tras el éxito que ha logrado con millones de reproducciones de sus videos, ahora Yuya, quien es considerada una de las principales vlogueras del país, incursiona en el mundo de los cosméticos, como parte de “un sueño” que tuvo desde niña. Asegura que para ser congruente con su filosofía, los productos de belleza son libres de maltrato animal.