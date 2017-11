Para comentar

• Un pueblo británico planea quemar una figura de 11 metros de Harvey Weinstein en su hoguera anual de la Noche de Guy Fawkes. Cada año la Edenbridge Bonfire Society elige a una figura prominente para quemarla junto a otra figura del conspirador del siglo XVII Guy Fawkes.

• U2 reveló los detalles de su álbum número 14, que describió como una colección de cartas íntimas, escritas como si estuvieran muertos. El grupo irlandés confirmó que el 1 de diciembre saldrá Songs of Experience, una especie de compañero de Songs of Innocence, el último álbum de U2 en 2014.

• Con un look cómodo e informal, Selena Gómez disfrutó de un paseo en bici por los alrededores de su hogar en Los Ángeles. Ajena a los rumores que la acercan de nuevo a su ex, Justin Bieber, la cantante parece estar recuperada de su reciente ruptura con su última pareja, The Weeknd. Tal y como confirma una fuente cercana a la pareja en People.

• Desiree Ortiz Salswach, modelo y periodista venezolana, compartió en Instagram una foto con Luis Miguel, con quien afirma mantener un romance desde hace algunos meses. En la fotografía que compartió en su perfil, Desiree envió un mensaje de apoyo a Luis Miguel, por el lanzamiento de su primer sencillo, “La Fiesta del Mariachi”.