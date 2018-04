Para comentar

• Deadpool no será un Avenger a corto plazo, pero eso no impidió que Ryan Reynolds le diera un giro único al mensaje de rechazo por parte de Tony Stark, pues Reynolds tuiteó la frase: “De un hombre que nunca sabe cuándo dejarlo, me alegro de que nunca lo hayan hecho. Felicidades #Avengers”.

• Katy Perry y Orlando Bloom asistieron la mañana del sábado en una conferencia realizada en lel Vaticano. Momentos después de que se llevó a cabo el foro sobre medicina regenerativa, el Sumo Pontífice se acercó a la pareja de Hollywood para saludarlos.

• Las casas productoras Plan B, cofundada por Pitt, y Annapurna Pictures planean un largometraje sobre el proceso que vivieron las reporteras del New York Times para revelar la historia de abuso de Harvey Weinstein. La película estará basada en la cobertura de la conducta de Weinstein que hicieron Jodi Kantor y Megan Twohey.

• Maléfica 2 sigue aumentando poco a poco su reparto, y tras las confirmaciones de Angelina Jolie, Elle Fanning y Ed Skrein, se le une al proyecto nada menos que Michelle Pfeiffer. Según informa Variety, la actriz se encuentra en plenas conversaciones para unirse a la secuela de Maléfica para dar vida a la Reina Flor, la madre de Aurora.