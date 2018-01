Para comentar

• Maze Runner: The Death Cure fue la película más taquillera del fin de semana en EU y Canadá; muchos cinéfilos también aprovecharon para ver algunas de las películas nominadas al Oscar, como The Shape of Water, que tuvo su mayor margen de recaudación en fin de semana, con 5.7 mdd.

• Además de pedir una solución política para la larga guerra civil en Siria, Angelina Jolie dijo que “la ayuda humanitaria no es una solución a largo plazo” durante su visita a un campo de refugiados sirios en Jordania. En su quinta visita a ese país, Jolie se reunió con una familia de desplazados.

• La película mexicana Time Share, escrita por Julio Chávez Montes y Sebastián Hofmann, ganó el Gran Premio del Jurado a mejor guión en el segmento de cine mundial, en el festival de Sundance. En tanto, The Miseducation of Cameron Post, protagonizad, a por Chloe Grace Moretz, ganó el Premio del Jurado del festival de Sundance.

• Donald Trump criticó a Jay-Z por declaraciones que hizo a la cadena CNN sobre el desempleo que afecta a la población afroamericana, y lo instó a informarse para evitar equivocarse. “¡Alguien por favor informe a Jay-Z que debido a mis políticas, se ha informado que el desempleo negro está en la TASA MÁS BAJA REGISTRADA ALGUNA VEZ!”, tuiteó.