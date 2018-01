Para comentar

• Celebridades y activistas, encabezados por Mark Ruffalo, participaron en una velada de música en Manhattan convocada como “Estado Popular de la Unión”. El evento, realizado en el Town Hall, fue presentado como una respuesta al primer discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump.

• Angelina Jolie fue recibida por Brigitte Macron en el palacio del Elíseo, en París, al día siguiente de su visita al campo de refugiados sirios en Jordania, indicó el gobierno francés. La estrella y la esposa del presidente galo se reunieron y conversaron, en inglés, durante poco más de una hora.

• Tom Hanks protagonizará una película centrada en Fred Rogers, el famoso presentador estadunidense de televisión del espacio infantil Mister Rogers’ Neighborhood, informó Variety. Bajo el título You Are My Friend, esta película contará con la dirección de Marielle Heller, la realizadora de The Diary of a Teenage Girl (2015).

• La versión en chino de “Despacito”, una colaboración entre el cantante JJ Lin y Luis Fonsi, está arrasando en las redes sociales de Oriente, pese a que se trata de una interpretación más conservadora y menos sensual que la original en español. El video de VEVO ha recibido 2.1 millones de visitas, y ha sido difundida en otros sitios de internet.