Para comentar

• Jumanji: Welcome to the Jungle rugió al máximo el fin de semana en las taquillas de EU y Canadá con un estimado de 27 millones de dólares en ventas de boletos. La película ahora se acerca a los 300 mdd a escala nacional y, después de recaudar 40 millones en China este fin de semana, suma 667 mdd.

• Mark Wahlberg donará el millón y medio de dólares que recibió por regrabar sus escenas en Todo el dinero del mundo, a la fundación Times’s Up a nombre de Michelle Williams. Ambos actores protagonizan el filme, pero se vieron en la necesidad de volver a rodar escenas luego de dejar fuera a Kevin Spacey.

• Catherine Deneuve lamentó que se tergiversase su apoyo al polémico texto que defendía “la libertad de los hombres a importunar”, y presentó sus excusas a las víctimas de abusos. “Evidentemente, nada en el texto pretende presentar el acoso como algo bueno. Si así fuese, no lo habría firmado”, se justificó la musa francesa.

• The Big Bang Theory tendrá nuevos episodios correspondientes a la temporada 11, que se transmitirá por Warner Channel, a partir del lunes 15 a las 21:30 horas. La serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady es una de las comedias de mayor trayectoria de la televisión estadunidense, la cual ha obtenido 67 diferentes premios.