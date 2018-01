Para comentar

• Por tercer fin de semana consecutivo, Jumanji: Welcome to the Jungle dejó atrás a otros estrenos en Estados Unidos y Canadá, lo que la coloca ahora como la quinta película más taquillera de todos los tiempos de Sony Pictures. Jumanji vendió 20 millones de dólares en boletos, de acuerdo con las estimaciones.

• La Agencia Tributaria de España ha enviado a la Fiscalía una denuncia contra Shakira por presunto delito fiscal durante cuatro ejercicios, según confirman fuentes próximas a la acusación. La denuncia se remitió al final del año pasado, cuando la inspección decidió transferir la información a los fiscales.

• Manuel El Loco Valdés, quien fue operado de un tumor cancerígeno e intervenido para extraer líquido de los pulmones, experimenta una notable mejoría de salud y está listo para celebrar su cumpleaños 87, a finales de este mes, dijo su hijo Marcos Valdés. “Ya está mucho mejor mi viejo, ya hablé con él y está muy contento”, aseguró.

• El músico británico Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies, falleció a los 76 años, según informaron miembros de su familia y amigos. Fue el también músico Rod Argent el primero en informar del fallecimiento de su “querido primo y amigo de por vida”, “al caerse por unas escaleras”, y lo hizo en la página oficial del grupo.