Para comentar

• Los álbumes más recientes de Juanes y Residente están entre los favoritos de Rollings Stone, al menos en lo que va del año. La revista publicó su lista de los 50 mejores álbumes de 2017 hasta la fecha, que también incluye a íconos como Roger Waters, por Is This the Life We Really Want?, y Bob Dylan, por Triplicate.

• A través de su fan page oficial de Facebook se anunció que el Arena Moon Palace será el escenario del concierto de los Backstreet Boys el próximo 29 de diciembre. Los boletos para este espectáculo estarán disponibles para los huéspedes a partir del 26 de junio.

• El canal HBO liberó el segundo tráiler de la séptima temporada de Game Of Thrones. En el video, se observa cómo Bran Stark regresa a Invernalia y la reaparición de los Hombres de Hierro comandados por Yara Greyjoy y que ahora son aliados de la Daenerys Targaryen. La nueva entrega de Game of Thrones se estrena el 16 de julio.

• El juez a cargo del juicio por abuso sexual contra Bill Cosby ordenó que fuera divulgada la identidad de los miembros del jurado que no logró un veredicto pero les advirtió no divulgar lo que otros miembros del jurado dijeron durante las deliberaciones. El juez Steven O’Neill autorizó la solicitud de una decena de medios de comunicación.