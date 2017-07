Para comentar

• Calvin Harris aseguró que se arrepiente de haber atacado a Taylor Swift a través de Twitter, tras su ruptura sentimental, pues cuando la intérprete comenzó a salir con Tom Hiddleston, Harris reclamó que el tormamesista no le haya dado crédito en la autoría del éxito “This is what you came for”.

• El cantante británico Ed Sheeran abandonó su cuenta de Twitter tras insultos que sufrió por parte de los usuarios. Agregó que se ha estado rompiendo la cabeza para tratar de encontrar “por qué le desagrado tanto a la gente” y culpó a los fans de Lady Gaga de parte de los insultos que recibió.

• Red Bull Batalla de los Gallos ya tiene otros competidores, luego de su tercera semifinal en Guadalajara, en la que Rapder salió triunfante tras derrotar a Skel. David aka Esek logró el tercer lugar y pasó a la final nacional del torneo que se efectuará, una vez que se conozcan los ganadores de Monterrey y Cancún; sedes de las próximas eliminatorias.

• Como parte de su programa Presenta, Ambulante abrió una convocatoria nacional para quienes estén interesados en programar documentales. La convocatoria es para todas aquellas asociaciones, instituciones, sedes y personas de la República interesadas en programar cine documental hasta enero de 2018, informó el encuentro a través de un comunicado.