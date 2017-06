Para comentar

• Girlboss, la serie que contaba la vida de la empresaria Sophia Amoruso, será cancelada, anunció Netflix. Según Variety, los productores se encontraban en pláticas para comenzar la segunda temporada. La serie se une a historias como Sense8 y The Get Down, que también fueron canceladas por la empresa.

• La NASA respondió a Gwyneth Paltrow por promocionar calcomanías hechas de un material utilizado en trajes de astronauta. Según Paltrow, los adhesivos ayudan a equilibrar la energía y alivian el estrés, pero en su respuesta la NASA aseguró que no tiene este revestimiento en sus trajes especiales.

• Salma Hayek conquistó a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram, luego de subir una foto donde luce su figura topples. La actriz se tomo la fotografía tras regresar de una fiesta, en ella echa a andar la imaginación de sus seguidores. “When the party is over…. Cuando se acaba la fiesta…#night #fiesta #stolenmoment”, se puede leer en su cuenta.

• El príncipe Enrique reveló que llegó a pensar en dejar de ser parte de la familia real británica. En una entrevista publicada ayer, el príncipe dijo que el periodo que pasó en el ejército fue “el mejor escape que tuve” y en él sopesó renunciar a su título. “Sentí que quería dejar esto, pero luego decidí quedarme y crear un papel para mí”, dijo Enrique.